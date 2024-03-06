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صلاح يعود لتدريبات ليفربول بعد غياب أسبوعين

3/6/2024 9:49:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حصل ليفربول على دفعة‭ ‬معنوية قوية بعودة المهاجم المصري محمد صلاح إلى التدريبات اليوم الأربعاء بعد أن أمضى أكثر من أسبوعين خارج الملعب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتأتي عودته قبل يوم واحد من مباراة ليفربول في الدوري الأوروبي أمام سبارتا براج وقبل أربعة أيام من مواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان صلاح، الذي سجل 19 هدفا لليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، قد تعرض للإصابة سابقا أثناء تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية. ولم يلعب منذ 17 فبراير حين شارك كبديل وسجل في الفوز 4-1 على برنتفورد.

وستكون حالة صلاح وعودته المحتملة أكثر وضوحا في وقت لاحق اليوم الأربعاء عندما يتحدث المدرب يورجن كلوب إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة دور الستة عشر.

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