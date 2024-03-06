مشاركة صلاح مع ليفربول تحدّد مصير استدعائه إلى منتخب مصر

ستحدّد مشاركة النجم محمد صلاح في مباريات فريقه ليفربول المقبلة، أبرزها أمام مانشستر سيتي الأحد في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، استدعاءه من قبل الاتحاد المصري للعبة من عدمه خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، حسب ما ذكر الأربعاء مصدر مسؤول في الاتحاد لوكالة فرانس برس.

وبعد غيابه عن المباريات الأخيرة لليفربول بسبب الاصابة أبرزها أمام تشلسي في نهائي كأس الرابطة، استُدعي صلاح إلى قائمة "الفراعنة" للانخراط بمعسكر يبدأ في 18 مارس الجاري، يتخلّله خوض دورة دولية ودية في الامارات (22-26) بمشاركة كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

بيد ان ليفربول كان قد وجّه خطاباً رسمياً للاتحاد يطالبه اعفاء أفضل لاعب إفريقي مرتين من الانضمام للمعسكر بداعي عدم اكتمال شفائه، حسب ما أكّد مسؤول في الاتحاد المصري لفرانس برس فضّل الكشف عن اسمه.

وكان بطل أوروبا 2019 وإنكلترا 2020 مع ليفربول، تعرّض لإصابة عضلية بفخذه أمام غانا في كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج في 18يناير، سافر بعدها بأيام إلى ليفربول لتلقي العلاج، علماً ان منتخب "الفراعنة" ودّع لاحقاً من ثمن النهائي أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

عاد من الإصابة منتصف فبراير، فسجّل هدفاً ولعب تمريرة حاسمة مساهماً بفوز ليفربول المتصدّر على مضيفه برنتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي، بيد ان الاصابة عاودته وغاب عن المباريات الأخيرة للفريق الأحمر الذي يستعد لمباراة بالغة الأهمية مع سيتي حامل اللقب ووصيفه راهناً بفارق نقطة.

وفيما ظهر صلاح الأربعاء في تمارين ليفربول الذي يواجه سبارتا براغ التشيكي الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، قال المصدر "الأمر كلّه معلّق بانتظار مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ونحن ننتظر تحديد موقف محمد صلاح من الانضمام لقائمة ليفربول والمشاركة في المباراة، للتأكد من اكتمال شفائه".

وتابع "في هذه الحالة، سيُتّخذ قرار من اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب باستدعاء صلاح، اما في حال استبعاده من المباراة وعدم جاهزيته طبيا فسيكون الامر واضحاً تماماً، ومن الافضل أن يبقى مع ناديه لاستكمال علاجه، على ان يتم ارسال تقرير طبي تفصيلي عن حالة اللاعب للجهاز الطبي للمنتخب لتحديد حجم الاصابة ومدة علاجه".

يأتي في ذلك بعد تقارير صحافية أشارت إلى توتر بين صلاح والمدرب الجديد للمنتخب حسام حسن الذي حلّ بدلاً من البرتغالي روي فيتوريا المقال، بعد مهاجمة حسن اللاعب البالغ 31 عاماً، معتبراً ان القرار لو كان بيده في كأس إفريقيا، فلن يعيد صلاح للمنتخب في حال التأهل للنهائي.

ونقل الاتحاد المصري عن ابراهيم حسن، شقيق المدرب حسام ومدير المنتخب ان الجهاز حريص على سلامة اللاعبين "وفي حالة إصابة أي لاعب سيتم حسم أمره من قبل الجهاز الفني والطبي للمنتخب خلال تواجده داخل المعسكر وبالتنسيق مع ناديه بكل شفافية".

وفيما اضاف الاتحاد ان ابراهيم حسن تواصل عبر الهاتف "مع جميع اللاعبين المحترفين المختارين للمعسكر"، قال إيهاب الكومي عضو الاتحاد في تصريحات تلفزيونية "حتى الآن لم يحدث أي اتصال بين الجهاز الفني لمنتخب مصر مع محمد صلاح، وحسام حسن لم يستطع التواصل بشكل مباشر حتى الآن معه".

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