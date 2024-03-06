الدفاع الروسية تعلن لأول مرة إسقاط قذيفة هامر فرنسية موجهة

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، للمرة الأولى، قذيفة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 صواريخ من طراز /هيمارس/ وقذيفة جوية موجهة من طراز /إيه إيه إس هامر/ فرنسية الصنع".

وأضاف البيان أن "وحدات قوات مجموعة /الغرب/ التابعة للقوات الروسية، حسّنت الوضع التكتيكي على طول الجبهة على اتجاه كوبيانسك، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفكا، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسفيردلوفسك في جمهورية لوجانسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 165 جندياً، ودبابة و3 مركبات و3 مدافع من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر "إم 198" أمريكي الصنع.

وأضاف البيان: "على اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة /المركز/ التابعة للقوات الروسية، نتيجة للإجراءات المنسقة، على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضراراً بالقوى العاملة والمعدات التابعة لألوية المشاة الآلية 23 و42 و47 و53 و61 و92 و59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه نحو 460 جندياً ودبابتين إحداهما من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع دمرها طاقم دبابة "تي -72 بي 3" الروسية من الطلقة الأولى، كما تم تدمير نظام صواريخ من طراز "بوك" المضادة للطائرات، و4 مركبات مشاة قتالية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 سيارات.

وأكد البيان أنه على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة على طول الحافة الأمامية للجبهة.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 260 جندياً ودبابتين، وناقلات جند مدرعة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و14 مركبة ومدافع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدافع من طراز "جفوزديكا"، كما دمرت 3 مستودعات للذخيرة.

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