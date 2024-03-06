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ريال مدريد يفقد جهود بيلينجهام مباراتين بالدوري الإسباني بسبب الإيقاف

3/6/2024 9:49:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تلقى جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراتين بالدوري، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام بلنسية في الجولة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية(بي أيه ميديا) أن بيلينجهام /20 عاما/ حصل على البطاقة الحمراء بعد اعتراضه على الحكم جيسوس جيل مانزانو، الذي أطلق صافرة نهاية المباراة قبل ثوان من تسديد بيلينجهام لكرة رأسية كانت لتمنح الفوز للريال.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف بيلينجهام مباراتين، بسبب "سلوكيات ازدراء أو تجاهل تجاه الحكام أو المديرين أو السلطات الرياضية".

كما أكدت أيضا تغريم اللاعب 600 يورو (35ر653 دولار) مع تغريم ناديه 700 يورو.

وبهذا القرار يغيب بيلينجهام عن مباراتي الفريق في الدوري أمام سلتا فيجو اليوم الأحد، وأمام أوساسونا على ملعبه يوم السبت الموافق 16مارس.

وبسؤاله عن الواقعة، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال :" لم أتحدث معه، لا أحتاج للتحدث معه بشأن هذا. إنه يقوم بعمل جيد".

وأضاف :" حصوله على البطاقة الحمراء كان أمرا خاطئا. كان محبطا بعض الشيء ولكنه لم يوجه أي نوع من أنواع الإهانة".

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 98 و40 ثانية، علما بأن الوقت بدل الضائع كان سبع دقائق فقط.

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