محمد بن زايد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

اليوم، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما أدى اليمين القانونية أمام سموه سعادة معتز عبد الله آل فهيم سفير الدولة لدى ميانمار.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسفراء ــ خلال المراسم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي ــ متمنياً لهم التوفيق في مهامهم والعمل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم إلى الأمام في جميع المجالات.. مؤكدا سموه أنهم سيجدون دعم مختلف الجهات المعنية في الدولة لتسهيل أعمالهم.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف دول العالم والتي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة بجانب العمل من أجل التنمية والازدهار بما يعود بالخير على الجميع.

فقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد سعادة كل من..فريدريك فلورين سفير مملكة السويد، وسيدني ليون روميرو سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وسلطان بن عبد الله العنقري سفيرالمملكة العربية السعودية، وجيرفيز مامو سفير جمهورية سيشل، و تولا يوهانا إريولا سفيرة جمهورية فنلندا، ورينسو أنتونيو هيريرا فرانكو سفير جمهورية الدومنيكان وأحمد التازي سفير المملكة المغربية وسليمان كوناني سفير بوركينافاسو ورضوان جدوت سفير أستراليا وسيكو شريفكي كامارا سفير جمهورية غينيا.

من جانبهم، نقل السفراء إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم وأمنياتهم الصادقة لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.. معبرين عن سعادتهم بوجودهم في دولة الإمارات وحرصهم على تعزيز علاقات بلدانهم معها على جميع المستويات.

حضر المراسم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخالد بالهول الفلاسي وكيل وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين.

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