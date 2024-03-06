الجمعية العربية للتأهيل تستقبل البطريك بييرباتيستا لاطلاعه على نشاطات الجمعية وما تعانيه

MENAFN - Palestine News Network ) بيت جالا/PNN- قامت الجمعية العربية للتأهيل باستقبال بطريك بطريكية اللتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا، لاطلاعه على أعمالها، ونشاطتها ،واخر التطورات الطبية فيها، وما تعاني المستشفى من مشاكل بالاونة الاخيرة.

وقال إيلي شحادة المدير العام للجمعية العربية أن زيارة بطريك اللتين بالقدس كانت مثمنة جداً لاطلاعه على اخر التطورات الطبية في المستشفى، بالإضافة إلى تعرفه على مشاكلها التي نأمل أن يساعدنا في حلها، مشيراً إلى موقع الجمعية الموجود في بيت لحم التي ساعدها بأن تحظى بأهتمام البطريك.

وأضاف شحادة

أنهم يأملون أن تصبح الأمور بأفضل حال ويستمرون بتقديم الخدمات للمحتاجين والفقراء وأهالي بيت لحم عامةً.

وأبدى البطرياك غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، اندهاشه من أعمال الجمعية ووصفها كجوهرة داخل فلسطين لاتقانها وتطورها بالمجال الطبي.

وقال البطربك

أنه مسرور جداً من العمل الرائع الذين يقومون به في الجمعية العربية، مضيفاً أن هذا المستشفى يمثل جوهرة داخل فلسطين لحسن الخدمات التي يقدمها واتقانهم لها وأنه فخور بوجود هكذا مستشفى.

وأوضح تضامنه مع المستشفى وما تمر به وأنه سيصلي من اجل أن تكبر وتصبح ملجىء لكل فلسطيني بحاجة إلى العلاج.

وتأتي هذه الزيارة بعد عمل طويل وتخطيط من قبل الجمعية لاطلاع البطريك على المشاكل التي تعاني منها الجمعية ولتبادل الافكار لمحاولة اخراجها من المأزق الموجودة فيه

وقال الدكتور بشارة أبو غنام رئيس مجلس الادارة في الجمعية العربية للتأهيل: تشرفنا اليوم بهذه الزيارة المهمة من

طريك بطريكية اللتين في القدس، مضيفاً أنهم عملوا على هذه الزيارة من وقت طويل حتى يقوم البطريك بالاطلاع على نشاطات الجمعية العربية في جميع ألاقسام، موضحاً أن البطرياك ابدى أهتمام كبير بمستوى العمل.



وأشار أبو غنام للإجتماع الذي حدث بينهم وبين البطريك الذين قاموا بعرض المشاكل التي تعاني منها الجمعية العربية للتأهيل ، بسبب ظروف الوطن الحالية ، مشيراً إلى أنهم قاموا بتبادل الافكار التي ستساعد الجمعية في الخروج من المأزق الموجودة فيه متأملين بنجاحها وأن تعود بالفائدة والنفع على المستشفى والوطن ككل.

وبالرغم من المشاكل التي تعاني منها الجمعية كسائر مؤسسات الوطن في ظل ما تعانيه فلسطين من ابادة

جماعية وحصار

الا أنها تحاول أن تبقى صامدة وتقدم خدماتها على أكمل وجه.