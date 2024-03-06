الجمعية العربية للتأهيل تستقبل البطريك بييرباتيستا لاطلاعه على نشاطات الجمعية وما تعانيه

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت جالا/PNN- قامت الجمعية العربية للتأهيل باستقبال بطريك بطريكية اللتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا، لاطلاعه على أعمالها، ونشاطتها ،واخر التطورات الطبية فيها، وما تعاني المستشفى من مشاكل بالاونة الاخيرة.
وقال إيلي شحادة المدير العام للجمعية العربية أن زيارة بطريك اللتين بالقدس كانت مثمنة جداً لاطلاعه على اخر التطورات الطبية في المستشفى، بالإضافة إلى تعرفه على مشاكلها التي نأمل أن يساعدنا في حلها، مشيراً إلى موقع الجمعية الموجود في بيت لحم التي ساعدها بأن تحظى بأهتمام البطريك.
وأضاف شحادة
أنهم يأملون أن تصبح الأمور بأفضل حال ويستمرون بتقديم الخدمات للمحتاجين والفقراء وأهالي بيت لحم عامةً.
وأبدى البطرياك غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، اندهاشه من أعمال الجمعية ووصفها كجوهرة داخل فلسطين لاتقانها وتطورها بالمجال الطبي.
وقال البطربك
أنه مسرور جداً من العمل الرائع الذين يقومون به في الجمعية العربية، مضيفاً أن هذا المستشفى يمثل جوهرة داخل فلسطين لحسن الخدمات التي يقدمها واتقانهم لها وأنه فخور بوجود هكذا مستشفى.
وأوضح تضامنه مع المستشفى وما تمر به وأنه سيصلي من اجل أن تكبر وتصبح ملجىء لكل فلسطيني بحاجة إلى العلاج.
وتأتي هذه الزيارة بعد عمل طويل وتخطيط من قبل الجمعية لاطلاع البطريك على المشاكل التي تعاني منها الجمعية ولتبادل الافكار لمحاولة اخراجها من المأزق الموجودة فيه
وقال الدكتور بشارة أبو غنام رئيس مجلس الادارة في الجمعية العربية للتأهيل: تشرفنا اليوم بهذه الزيارة المهمة من
طريك بطريكية اللتين في القدس، مضيفاً أنهم عملوا على هذه الزيارة من وقت طويل حتى يقوم البطريك بالاطلاع على نشاطات الجمعية العربية في جميع ألاقسام، موضحاً أن البطرياك ابدى أهتمام كبير بمستوى العمل.
وأشار أبو غنام للإجتماع الذي حدث بينهم وبين البطريك الذين قاموا بعرض المشاكل التي تعاني منها الجمعية العربية للتأهيل ، بسبب ظروف الوطن الحالية ، مشيراً إلى أنهم قاموا بتبادل الافكار التي ستساعد الجمعية في الخروج من المأزق الموجودة فيه متأملين بنجاحها وأن تعود بالفائدة والنفع على المستشفى والوطن ككل.
وبالرغم من المشاكل التي تعاني منها الجمعية كسائر مؤسسات الوطن في ظل ما تعانيه فلسطين من ابادة
جماعية وحصار
الا أنها تحاول أن تبقى صامدة وتقدم خدماتها على أكمل وجه.
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