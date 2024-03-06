3 ظواهر جوية تؤثر على المملكة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Amman Net) من المتوقع الليلة أن تخف حدة الرياح الشمالية الغربية عن مختلف المناطق، ويكون الطقس باردًا بوجه عام وتتكاثر السحب تدريجياً وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.
أما يوم الخميس تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من المعدلات العامة بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس باردًا نسبياً بوجهٍ عام وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، وتهطل زخات من الأمطار بمشيئة الله في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.
اما ليلاً، يكون الطقس بارداً مع ظهور السحب المتفرقة، وتبقى فرص الأمطار واردة لكنها ضعيفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
* وتالياً أبرز الظروف الجوية المتوقعة يوم الخميس ونهاية الأسبوع:
-رياح نشطة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.
-زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق
-ضباب متوقع على السهول الشرقية فجر وصباح يوم الجمعة
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