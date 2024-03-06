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3 ظواهر جوية تؤثر على المملكة نهاية الأسبوع

3/6/2024 9:08:58 AM
(MENAFN- Amman Net) من المتوقع الليلة أن تخف حدة الرياح الشمالية الغربية عن مختلف المناطق، ويكون الطقس باردًا بوجه عام وتتكاثر السحب تدريجياً وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.
أما يوم الخميس تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من المعدلات العامة بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس باردًا نسبياً بوجهٍ عام وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، وتهطل زخات من الأمطار بمشيئة الله في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.
اما ليلاً، يكون الطقس بارداً مع ظهور السحب المتفرقة، وتبقى فرص الأمطار واردة لكنها ضعيفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
* وتالياً أبرز الظروف الجوية المتوقعة يوم الخميس ونهاية الأسبوع:
-رياح نشطة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.
-زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق
-ضباب متوقع على السهول الشرقية فجر وصباح يوم الجمعة

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