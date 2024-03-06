الاتحاد الأوروبي وجامعة الملك سعود يستضيفان عمليات محاكاة مفاوضات المناخ لشباب السعوديين

الرياض – أصداف نيوز:

قدمت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، وجامعة الملك سعود عمليات محاكاة مفاوضات المناخ لحوالي 50 طالباً سعودياً من مختلف الكليات، مما يشكل فرصة تعليمية تفاعلية بشأن القضايا العالمية. جرت فعاليات الأنشطة في الفترة من 4-5 مارس 2024 داخل الحرم الجامعي.

تهدف عمليات المحاكاة إلى تسهيل بناء المهارات حول تقنيات المفاوضات وتعددية الأطراف، فضلاً عن بناء التحالفات. كما تهدف إلى رفع الوعي بأهمية قيادة العمل المناخي ودور كل دولة على حدة في التوصل إلى توافق عالمي.

صُممت ألعاب المحاكاة استناداً إلى مفاوضات مؤتمر الأطراف الحقيقية والتي تهدف إلى مواجهة التغير المناخي وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. أدى الطلاب أدوار ممثلي الدول الصناعية والنامية، بما في ذلك دول مجلس التعاون والدول العربية، كما شاركوا في القمة وساهموا في صياغة القرارات وتقديم التعديلات وانخرطوا في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية للتوصل إلى الاتفاق النهائي حول العمل المناخي.

استفاد الطلاب أيضاً من الجلسات المخصصة حول المفاوضات الدولية والاتفاق الأخضر الأوروبي، الذي يعد ركيزة سياسة الاتحاد الأوروبي لمواجهة التغير المناخي عالمياً.

شارك في تسهيل المفاوضات مدربون من منظمة بلان بوليتيك الألمانية المتخصصة في صيغ التعلم التفاعلية.

في شهر مايو عام 2022، اعتمدت مؤسسات التحاد الأوروبي البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية مع الخليج، والذي يهدف إلى توسيع وتعميق تعاون الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء به. يقدم البيان مقترحات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتغير المناخي والتجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، فضلاً عن التحديات الإنسانية والتنموية والعلاقات بين الشعوب. تُعد عمليات محاكاة مفاوضات التغير المناخي جزءاً من الأنشطة المتعددة والتي انطلقت منذ تبني البيان المشترك بغرض تنفيذ أهدافه.