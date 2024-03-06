الاتحاد الأوروبي وجامعة الملك سعود يستضيفان عمليات محاكاة مفاوضات المناخ لشباب السعوديين

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
قدمت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، وجامعة الملك سعود عمليات محاكاة مفاوضات المناخ لحوالي 50 طالباً سعودياً من مختلف الكليات، مما يشكل فرصة تعليمية تفاعلية بشأن القضايا العالمية. جرت فعاليات الأنشطة في الفترة من 4-5 مارس 2024 داخل الحرم الجامعي.
تهدف عمليات المحاكاة إلى تسهيل بناء المهارات حول تقنيات المفاوضات وتعددية الأطراف، فضلاً عن بناء التحالفات. كما تهدف إلى رفع الوعي بأهمية قيادة العمل المناخي ودور كل دولة على حدة في التوصل إلى توافق عالمي.
صُممت ألعاب المحاكاة استناداً إلى مفاوضات مؤتمر الأطراف الحقيقية والتي تهدف إلى مواجهة التغير المناخي وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. أدى الطلاب أدوار ممثلي الدول الصناعية والنامية، بما في ذلك دول مجلس التعاون والدول العربية، كما شاركوا في القمة وساهموا في صياغة القرارات وتقديم التعديلات وانخرطوا في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية للتوصل إلى الاتفاق النهائي حول العمل المناخي.
استفاد الطلاب أيضاً من الجلسات المخصصة حول المفاوضات الدولية والاتفاق الأخضر الأوروبي، الذي يعد ركيزة سياسة الاتحاد الأوروبي لمواجهة التغير المناخي عالمياً.
شارك في تسهيل المفاوضات مدربون من منظمة بلان بوليتيك الألمانية المتخصصة في صيغ التعلم التفاعلية.
في شهر مايو عام 2022، اعتمدت مؤسسات التحاد الأوروبي البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية مع الخليج، والذي يهدف إلى توسيع وتعميق تعاون الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء به. يقدم البيان مقترحات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتغير المناخي والتجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، فضلاً عن التحديات الإنسانية والتنموية والعلاقات بين الشعوب. تُعد عمليات محاكاة مفاوضات التغير المناخي جزءاً من الأنشطة المتعددة والتي انطلقت منذ تبني البيان المشترك بغرض تنفيذ أهدافه.
MENAFN06032024007116015312ID1107943022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.