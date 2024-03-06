“الشرق للأخبار” تصدر تقرير ميركاتو الشرق 2023

الرياض -أصداف نيوز:

أصدرت“الشرق للأخبار” سادس تقاريرها المطولة التي ترصد البيانات المالية في قطاع الرياضة، وهو“ميركاتو الشرق 2023′′، من إنتاج اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، وهو تقرير يقدم 28 رسماً توضيحياً مقارناً لوضع سوق الانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم في المنطقة العربية في الفترة من 2019-2023.

ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع إنطلاق قمة Bloomberg PowerPlayers برعاية اقتصاد الشرق مع بلومبرغ يوم 7 مارس في جدة..

وأضاف حمادة: “ميركاتو الشرق2023، يوضح كذلك تعامل الدوريات العربية في سوق الانتقالات، في ظل الضجة الكبيرة التي حدثت في انتقالات صيف 2023 مع الانفتاح الكبير للدوري السعودي على ضم لاعبين كبار، وسط حركة ملموسة في السوق للدوريين القطري والإماراتي”.

التقرير يوضح حجم إنفاق الدوريات العربية دولياً في عام 2023 والذي بلغ 1.2 مليار دولار، من أصل 1.826 مليار دولار تم إنفاقها في السنوات الخمس الأخيرة، في المقابل بلغت الإيرادات عن نفس الفترة 220 مليون دولار.

ويرصد تقرير“ميركاتو الشرق 2023′′، أن دوريات السعودية وقطر والإمارات هي الأعلى إنفاقاً على شراء عقود اللاعبين، فيما تصدر المغرب مع الجزائر وتونس ومصر قائمة الرابحين في عام 2023، مع تواجد العراق والأردن في قائمة الأعلى ربحاً في الفترة 2019-2023.

وعلى مستوى الأندية، تصدرت أندية السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الهلال والأهلي والنصر والاتحاد الصدارة آسيوياً في الإنفاق على ضم اللاعبين من الخارج في 2023، أما في أفريقيا فالصدارة كانت مصرية من خلال الأهلي وبيراميدز.