“الشرق للأخبار” تصدر تقرير ميركاتو الشرق 2023

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- Asdaf News)
الرياض -أصداف نيوز:
أصدرت“الشرق للأخبار” سادس تقاريرها المطولة التي ترصد البيانات المالية في قطاع الرياضة، وهو“ميركاتو الشرق 2023′′، من إنتاج اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، وهو تقرير يقدم 28 رسماً توضيحياً مقارناً لوضع سوق الانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم في المنطقة العربية في الفترة من 2019-2023.
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع إنطلاق قمة Bloomberg PowerPlayers برعاية اقتصاد الشرق مع بلومبرغ يوم 7 مارس في جدة..
وأضاف حمادة: “ميركاتو الشرق2023، يوضح كذلك تعامل الدوريات العربية في سوق الانتقالات، في ظل الضجة الكبيرة التي حدثت في انتقالات صيف 2023 مع الانفتاح الكبير للدوري السعودي على ضم لاعبين كبار، وسط حركة ملموسة في السوق للدوريين القطري والإماراتي”.
التقرير يوضح حجم إنفاق الدوريات العربية دولياً في عام 2023 والذي بلغ 1.2 مليار دولار، من أصل 1.826 مليار دولار تم إنفاقها في السنوات الخمس الأخيرة، في المقابل بلغت الإيرادات عن نفس الفترة 220 مليون دولار.
ويرصد تقرير“ميركاتو الشرق 2023′′، أن دوريات السعودية وقطر والإمارات هي الأعلى إنفاقاً على شراء عقود اللاعبين، فيما تصدر المغرب مع الجزائر وتونس ومصر قائمة الرابحين في عام 2023، مع تواجد العراق والأردن في قائمة الأعلى ربحاً في الفترة 2019-2023.
وعلى مستوى الأندية، تصدرت أندية السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الهلال والأهلي والنصر والاتحاد الصدارة آسيوياً في الإنفاق على ضم اللاعبين من الخارج في 2023، أما في أفريقيا فالصدارة كانت مصرية من خلال الأهلي وبيراميدز.
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