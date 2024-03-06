آسيان وأستراليا تدعوان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

آسيان وأستراليا تدعوان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة
التاريخ
3/6/2024 8:43:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا اليوم الأربعاء إلى وقف إنساني فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وعبّرت آسيان -التي تضم 10 دول- وأستراليا في بيان مشترك في ختام قمة خاصة جمعت القادة في ملبورن عن قلقهما إزاء ما وصفتاه بالوضع الإنساني الفظيع في غزة، ودعتا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في القطاع.
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