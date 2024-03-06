Wednesday, 06 March 2024 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آسيان وأستراليا تدعوان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

3/6/2024 8:43:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا اليوم الأربعاء إلى وقف إنساني فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.


وعبّرت آسيان -التي تضم 10 دول- وأستراليا في بيان مشترك في ختام قمة خاصة جمعت القادة في ملبورن عن قلقهما إزاء ما وصفتاه بالوضع الإنساني الفظيع في غزة، ودعتا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في القطاع.

MENAFN06032024000208011052ID1107942948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث