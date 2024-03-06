كنعان: الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تحمي قداستها وهويتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس الدكتور عبدالله كنعان، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هي الدرع الذي يحمي قداستها وهويتها العربية والإسلامية.



وأشار كنعان إلى أن الحديث عن القدس والوصاية الهاشمية والممارسات الإسرائيلية، إلى أنه انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولّاها جلالة الملك عبدالله الثاني، مارس الأردن دوره في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمايتها، وتثبيت عروبة القدس وأهلها، وتعزيز صمودهم على أرضهم.



وأوضح أن ذلك يتحقق من خلال العديد من الواجبات والمواقف العملية، والمتمثلة بإعمار وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ورعاية التعليم بوجود حوالي 50 مدرسة تتبع الأوقاف الأردنية، إضافة إلى المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة الأردني، والدور التوعوي والإعلامي للجنة الملكية لشؤون القدس والصندوق الهاشمي لإعمار قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك الذراع المالي للإعمار.



وقال إن قوة الأردن ومنعته هي قوة إسناد للحق العربي والإسلامي في فلسطين المحتلة، ودعم قوي للأشقاء الفلسطينيين في مقاومتهم للاحتلال وممارساته وتثبيت حقهم في أرضهم ودولتهم.