Wednesday, 06 March 2024 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية

3/6/2024 8:43:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت أعمال اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية، اليوم الأربعاء، والتي هدفت لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات الاقتصادية، خاصة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي.


وبحثت اللجنة في اجتماعاتها، سبل تعزيز التعاون في الصناعة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات والمقاييس، والجمارك، والزراعة والنقل والغذاء والدواء وبين فعاليات القطاع الخاص.
واتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة عام 2019 والاتفاقية الموقعة عام 2002 بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس من خلال إعداد إطار زمني، وتفعيل اتفاقية المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية المبرمة بين حكومتي البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في حزيران 2014.


ووقع محضر الاجتماعات الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية زياد عبد الله الناجم

MENAFN06032024000208011052ID1107942946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث