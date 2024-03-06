وزير البيئة يلتقي السفيرة اليونانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، لدى لقائه اليوم الأربعاء، في مكتبه، السفيرة اليونانية لدى المملكة إيريني ريغا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، ورفع مستوى التعاون في المجالات ذات الشأن البيئي.
واستعرض الردايدة خلال اللقاء، أبرز إنجازات الوزارة في مجال الحفاظ على البيئة، والدور الذي يقوم به الأردن، والرامي إلى توحيد الجهود العالمية المبذولة للتصدي لكافة التحديات البيئية التي تواجه العالم.
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