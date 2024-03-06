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جوارديولا منزعج.. هل يغازل هالاند ريال مدريد؟

3/6/2024 8:43:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علقت الصحف الإنجليزية، الصادرة اليوم الأربعاء، على تصريحات النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الأخيرة، بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.
وسئل هالاند عن احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد في المرحلة المقبلة، ورد قائلا: "أستمتع بوجودي هنا.. أنا سعيد جدًا بالأشخاص من حولي، المدرب ومجلس الإدارة، إنها مجموعة جيدة من الأشخاص".
وأضاف في المؤتمر الصحفي أمس قبل مباراة كوبنهاجن في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا: "أقول هذا الآن، وغدًا لا أعرف أبدًا ما يحمله المستقبل. ربما يصبح هذا عنوانا كبيرا في الأنباء. يمكنك أن تكتب هذه الكلمات، لكن أيضًا اذكر ما قلته من قبل بأنني سعيد!".
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هالاند كان مدركًا للتأثير الذي ستحدثه تصريحاته، في الوقت نفسه، لم يكن مدربه بيب جوارديولا، راضيًا عن تلك التصريحات قبل مباراة كوبنهاجن.
ويستضيف مانشستر سيتي منافسه كوبنهاجن، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز السيتي (3-1)
وأضافت الصحيفة، أن هالاند أراد من تلك الكلمات مغازلة ريال مدريد، على أمل الانتقال لصفوف الميرنجي في المستقبل القريب.
واتفقت عدة صحف إنجليزية شهيرة مثل "ميرور وتيليجراف وإكسبريس" مع ما نشرته "ذا صن" وفردت مساحة كبيرة في نسخهم الورقية والإلكترونية، للحديث عن تصريحات هالاند، وتلميحه برغبته في الانتقال لريال مدريد.

ملاعب

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