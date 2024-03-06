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الكرملين: من يهدد روسيا وجوديا سنبعث له رسالة الوداع

3/6/2024 8:43:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلا إن تعرضت لتهديد وجودي يضطرها لإرسال رسالة الوداع للمعتدي، محذرا من جعل بحث استخدام السلاح النووي "روتينيا".
وقال على هامش "مهرجان الشباب العالمي" في مركز سيريوس الفيدرالي بمدينة سوتشي الروسية، أن الحرب النووية هي "الملاذ الأخير ورسالة الوداع"، ولذا فإن جميع المناقشات حولها في الغرب هي نقاشات "غير مسؤولة".


ووصف إضفاء "الطابع الروتيني" على قضية الحرب النووية في الغرب، بالأمر "الخطير للغاية".

RT

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