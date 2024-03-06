مقتل امرأة بتفجير إرهابي في مقاطعة زابوروجيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" الاجتماعية في مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف مقتل امرأة جراء تفجير إرهابي أوكراني استهدف اليوم الأربعاء مدينة بيرديانسك بالمقاطعة.
وكتب روغوف في صفحته على "تلغرام": "يحاول النازيون إحباط إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في مقاطعة زابوروجيه عن طريق تخويف سكانها بالإرهاب. مدينة بيرديانسك تعرضت لاعتداء إرهابي أدى لمقتل امرأة متأثرة بجروح خطيرة".
من جانبها أعلنت دائرة لجنة التحقيق أن المرأة عضو في لجنة الانتخابات، وتم زرع قنبلة تحت سيارتها.
وأصبحت زابوروجيه مقاطعة روسية في سبتمبر عام 2022 بموجب الاستفتاء العام على الانضمام إلى روسيا، الذي تزامن مع استفتاءات في مقاطعة خيرسون ومجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، خلصت لصالح العودة إلى روسيا.
RT
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