مقتل امرأة بتفجير إرهابي في مقاطعة زابوروجيه

وأصبحت زابوروجيه مقاطعة روسية في سبتمبر عام 2022 بموجب الاستفتاء العام على الانضمام إلى روسيا، الذي تزامن مع استفتاءات في مقاطعة خيرسون ومجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، خلصت لصالح العودة إلى روسيا.

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