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مقتل امرأة بتفجير إرهابي في مقاطعة زابوروجيه

3/6/2024 8:43:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" الاجتماعية في مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف مقتل امرأة جراء تفجير إرهابي أوكراني استهدف اليوم الأربعاء مدينة بيرديانسك بالمقاطعة.
وكتب روغوف في صفحته على "تلغرام": "يحاول النازيون إحباط إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في مقاطعة زابوروجيه عن طريق تخويف سكانها بالإرهاب. مدينة بيرديانسك تعرضت لاعتداء إرهابي أدى لمقتل امرأة متأثرة بجروح خطيرة".


من جانبها أعلنت دائرة لجنة التحقيق أن المرأة عضو في لجنة الانتخابات، وتم زرع قنبلة تحت سيارتها.


وأصبحت زابوروجيه مقاطعة روسية في سبتمبر عام 2022 بموجب الاستفتاء العام على الانضمام إلى روسيا، الذي تزامن مع استفتاءات في مقاطعة خيرسون ومجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، خلصت لصالح العودة إلى روسيا.

RT

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