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مسيرة سعودية الصنع.. الداخلية تستعرض الدرون عاصف2 - فيديو

3/6/2024 8:43:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعرضت وزارة الداخلية السعودية، الطائرة السعودية بدون طيار "عاصف 2" وذلك عبر جناح الوزارة في معرض "ليب 2024" المقام في الرياض.
وسلطت الداخلية الضوء على القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها الدرون "عاصف2" حيث تم تصميمها وفق أحدث التقنيات وصنعت بأيد سعودية.
ووفق وسائل إعلام سعودية أعلنت شركة "إنترا" للتقنيات الدفاعية السعودية، في وقت سابق أنها قد حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لمصنع الطائرات بدون طيار، مبينة أنها "قد بدأت باكورة إنتاج مصنعها للطائرات بدون طيار بمنظومات الشركة الخاصة مثل سلسلة منظومات طائرات "عاصف".


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