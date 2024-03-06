مسيرة سعودية الصنع.. الداخلية تستعرض الدرون عاصف2 - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعرضت وزارة الداخلية السعودية، الطائرة السعودية بدون طيار "عاصف 2" وذلك عبر جناح الوزارة في معرض "ليب 2024" المقام في الرياض.
وسلطت الداخلية الضوء على القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها الدرون "عاصف2" حيث تم تصميمها وفق أحدث التقنيات وصنعت بأيد سعودية.
ووفق وسائل إعلام سعودية أعلنت شركة "إنترا" للتقنيات الدفاعية السعودية، في وقت سابق أنها قد حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لمصنع الطائرات بدون طيار، مبينة أنها "قد بدأت باكورة إنتاج مصنعها للطائرات بدون طيار بمنظومات الشركة الخاصة مثل سلسلة منظومات طائرات "عاصف".
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