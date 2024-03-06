فيديو- عملية طعن في القدس واصابة اسرائيلي

فيديو- عملية طعن في القدس واصابة اسرائيلي
التاريخ
3/6/2024 8:43:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة في عملية طعن بضاحية النبي يعقوب شمالي القدس، وفقا لما أفاد به الإسعاف الإسرائيلي.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت المشتبه في تنفيذه عملية الطعن.
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