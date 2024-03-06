تهنئة للدكتور بشار محمود الخضر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بسم الله الرحمن الرحيم ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾
لكل جهد طيب ثمرة طيبة).
جميل أن يضع الإنسان هدفاً في حياته ...
والأجمل أن يثمر هذا الهدف طموحاً يساوي
ماكنت تسعى من أجله..
تهنئة خاصة مليئة بالمحبة والفرح والسعادة والثقة من الدكتور طلال البطاينه وعائلته المحترمين الى نسيبهم الغالي الملازم الطبيب بشار محمود الخضر بمناسبة نجاحه وتفوقه بنتيجة البورد الاردني الجزء الثاني وحصوله على شهادة الاختصاص الباطني متمنيا لك مزيد من التقدم والنجاح والتميز في خدمة الأردن الحبيب
والله الموفق
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