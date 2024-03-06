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تهنئة للدكتور بشار محمود الخضر

3/6/2024 8:43:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بسم الله الرحمن الرحيم ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾
لكل جهد طيب ثمرة طيبة).


جميل أن يضع الإنسان هدفاً في حياته ...
والأجمل أن يثمر هذا الهدف طموحاً يساوي
ماكنت تسعى من أجله..
تهنئة خاصة مليئة بالمحبة والفرح والسعادة والثقة من الدكتور طلال البطاينه وعائلته المحترمين الى نسيبهم الغالي الملازم الطبيب بشار محمود الخضر بمناسبة نجاحه وتفوقه بنتيجة البورد الاردني الجزء الثاني وحصوله على شهادة الاختصاص الباطني متمنيا لك مزيد من التقدم والنجاح والتميز في خدمة الأردن الحبيب
والله الموفق

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