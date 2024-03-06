وزير التربية يلتقي مدير عام منظمة اليونسكو

وأكد الدكتور محافظة، خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية مصر العربية في الأردن، محمد سمير، والوزير المفوض ومنسق حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، وائل عبد الوهاب، دعم ومساندة العناني لهذا المنصب، متمنيًا التوفيق والنجاح في هذه المهمة.

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