السلطة رفاهية .. والخيار سلعة غير أساسية تصريحات تتصدر مواقع التواصل.. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد أن قال وزير الصناعة الشمالي خلال مؤتمر صحفي ردا على أسئلة الصحفيين عن ارتفاع أسعار الخضار وخاصة الخيارمن باب الدعابة بأن الخيار ليس سلعة أساسية، ورد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين بأن السلطة رفاهية

لقي ذلك التصريح تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فعلق صالح: من باب الدعابة وكأنه المواطن بوضع مرتاح مشان تمزحو معه مثلا.

وقال جمال صرايرة: نعم سلطة الخيار أصبحت رفاهية للشعب الاردني

فعلا جواب أقبح من ذنب ...

ونشرت سعاد عبدالله: عندنا انتاج بكفي الشعب الاردني مش ضروري نصدر خيرات بلدنا ونحن بحاجة اليها وخاصة رمضان على الابواب يسعد اوقاتكم

وأضاف إبراهيم العساف: والله يا أبو مصعب اشتريته قبل نص ساعة الكيلو ب ٧٠قرش كان الله في عون المواطن البسيط الذي لا يجد أحيانا صحن سلطه أو شوربه له ولعياله

هذول ناس من عالم ثاني

وعلقت سارة: صراحه انتي صادقه يا حكومه بلا منو الاكل اصلا

وقال إياد: بلاش تصدير بندورة وخيار لبرا احنا احق بخيرات بلادنا يعني احنا ندفع ثمن دعم وتصدير الخضار و الفواكه لجيرانا

ونشر مهند: معاليك انت تحكي من باب واسع

لانك تقدر تشتري اي شي مهما كان السعر لاي سلعة عشان راتبك دخلك ما شاء الله عليهم

لكن غيرك يا دوب راتبه بكفي لاول

الشهر يعني

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · السلطة رفاهية .. والخيار سلعة غيرأساسية تصريحات تتصدر مواقع التواصل