السلطة رفاهية .. والخيار سلعة غير أساسية تصريحات تتصدر مواقع التواصل.. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد أن قال وزير الصناعة الشمالي خلال مؤتمر صحفي ردا على أسئلة الصحفيين عن ارتفاع أسعار الخضار وخاصة الخيار
من باب الدعابة بأن الخيار ليس سلعة أساسية، ورد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين بأن السلطة رفاهية
لقي ذلك التصريح تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلق صالح: من باب الدعابة وكأنه المواطن بوضع مرتاح مشان تمزحو معه مثلا.
وقال جمال صرايرة: نعم سلطة الخيار أصبحت رفاهية للشعب الاردني
فعلا جواب أقبح من ذنب ...
ونشرت سعاد عبدالله: عندنا انتاج بكفي الشعب الاردني مش ضروري نصدر خيرات بلدنا ونحن بحاجة اليها وخاصة رمضان على الابواب يسعد اوقاتكم
وأضاف إبراهيم العساف: والله يا أبو مصعب اشتريته قبل نص ساعة الكيلو ب ٧٠قرش كان الله في عون المواطن البسيط الذي لا يجد أحيانا صحن سلطه أو شوربه له ولعياله
هذول ناس من عالم ثاني
وعلقت سارة: صراحه انتي صادقه يا حكومه بلا منو الاكل اصلا
وقال إياد: بلاش تصدير بندورة وخيار لبرا احنا احق بخيرات بلادنا يعني احنا ندفع ثمن دعم وتصدير الخضار و الفواكه لجيرانا
ونشر مهند: معاليك انت تحكي من باب واسع
لانك تقدر تشتري اي شي مهما كان السعر لاي سلعة عشان راتبك دخلك ما شاء الله عليهم
لكن غيرك يا دوب راتبه بكفي لاول
الشهر يعني
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · السلطة رفاهية .. والخيار سلعة غيرأساسية تصريحات تتصدر مواقع التواصل
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