قفزة في إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز

وبلغت إيرادات الميزانية من ضرائب النفط والغاز الشهر الماضي 945.6 مليار روبل (10.4 مليار دولار)، مقارنة بـ521.2 مليار روبل تم تسجيلها في فبراير 2023، فيما كانت إيرادات النفط والغاز في يناير الماضي عند 675.2 مليار روبل. وبحسب محللي وكالة "بلومبرغ" شكلت عائدات الضرائب على النفط والمنتجات النفطية 84% من عائدات النفط والغاز في ميزانية روسيا في شهر فبراير الماضي.

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