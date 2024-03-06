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قفزة في إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز

3/6/2024 8:42:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت إيرادات النفط والغاز الروسية بشكل حاد في فبراير الماضي بأكثر من 80% على أساس سنوي، حسب وزارة المالية الروسية.

وبلغت إيرادات الميزانية من ضرائب النفط والغاز الشهر الماضي 945.6 مليار روبل (10.4 مليار دولار)، مقارنة بـ521.2 مليار روبل تم تسجيلها في فبراير 2023، فيما كانت إيرادات النفط والغاز في يناير الماضي عند 675.2 مليار روبل.
وبحسب محللي وكالة "بلومبرغ" شكلت عائدات الضرائب على النفط والمنتجات النفطية 84% من عائدات النفط والغاز في ميزانية روسيا في شهر فبراير الماضي.

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