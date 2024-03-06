قفزة في إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت إيرادات النفط والغاز الروسية بشكل حاد في فبراير الماضي بأكثر من 80% على أساس سنوي، حسب وزارة المالية الروسية.
وبلغت إيرادات الميزانية من ضرائب النفط والغاز الشهر الماضي 945.6 مليار روبل (10.4 مليار دولار)، مقارنة بـ521.2 مليار روبل تم تسجيلها في فبراير 2023، فيما كانت إيرادات النفط والغاز في يناير الماضي عند 675.2 مليار روبل.
وبحسب محللي وكالة "بلومبرغ" شكلت عائدات الضرائب على النفط والمنتجات النفطية 84% من عائدات النفط والغاز في ميزانية روسيا في شهر فبراير الماضي.
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