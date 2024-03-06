طيران الإمارات تعزز تعاونها مع هيئتي السياحة في اليونان والنمسا

(MENAFN
- Emirates) برلين، دبي، 6 مارس (آذار) 2024: وقعت طيران الإمارات مذكرتي تفاهم مع المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة GNTO والمكتب الوطني النمساوي للسياحة ANTO على هامش معرض برلين الدولي للسياحة والسفر "آي تي بي برلين" 2024، لتعزيز السياحة الوافدة إلى الوجهتين الرئيسيتين على شبكة الناقلة الأوروبية.
وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نحن سعداء بالتعاون مع المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة والمكتب الوطني النمساوي للسياحة، ونتطلع إلى العمل معهما لتعزيز السياحة الوافدة إلى كل من اليونان والنمسا. وتجسّد كلتا الاتفاقيتين التزامنا تجاه سوقي البلدين، حيث طوّرنا حضورنا بشكل تدريجي، وكلنا ثقة من أن جهودنا التعاونية ستسهم في تشجيع المسافرين على زيارة المعالم السياحية الرائعة ومناطق الجذب في الدولتين".
وقّع مذكرتي التفاهم، تيري أوكوك، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في أوروبا، وديميتريس فراجاكيس، الأمين العام لـلمنظمة الوطنية اليونانية للسياحة، وأستريد ستيهارنيج ستودينجر، الرئيس التنفيذي للمكتب الوطني النمساوي للسياحة، بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجاريةفي طيران الإمارات.
المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة GNTO
تؤكد طيران الإمارات على التزامها بدعم قطاع السفر والسياحة في اليونان من خلال تعزيز حركة السفر من أهم الأسواق، مثل الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والهند والصين، وذلك من خلال الأنشطة والحملات التسويقية المشتركة. وسوف تبحث الناقلة عن طرق لدعم الجهود لرفع مستوى الوعي حول اليونان كعلامة تجارية، بما يتماشى مع رؤية وأهداف المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة لعام 2024. وتؤكد الاتفاقية الجديدة أهداف طيران الإمارات التجارية طويلة المدى للسوق، فيما تواصل تلبية الطلب الدولي القوي على السفر إلى اليونان.
وقال الأمين العام لـلمنظمة الوطنية اليونانية للسياحة، ديميتريس فراجاكيس: "يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع طيران الإمارات، التي تعد الشريك المثالي لتوسيع تواجدنا في الأسواق الرئيسية والتواصل مع العملاء الذين يقدرون ثراء التراث الثقافي لليونان وتنوع مناظرها الطبيعية وكرم الضيافة والخدمات عالية الجودة، انطلاقاً من انتشارها العالمي وسمعتها المتميزة. وبالإضافة إلى وجهاتها الصيفية المميزة، تحفل اليونان أيضاً بعروض متنوعة على مدار العام. ومن خلال المبادرات الاستراتيجية مع طيران الإمارات، نحن واثقون من القدرة على جذب جمهور عالمي لاستكشاف جمال وثراء بلادنا في كل موسم".
وكانت طيران الإمارات قد فعّلت في العام الماضي، اتفاقية تبادل الرموز مع الناقلة اليونانية "إيجيان"، ما يوفر رحلات ربط سلسة لعملائها إلى ثماني وجهات محلية شهيرة تخدمها إيجيان عبر أثينا وهي: كيركايرا، تشانيا، هيراكليون، ميكونوس، ثيرا، رودس، ثيسالونيكي وألكساندروبولوس، وذلك باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة. ويوفر الاتصال الإضافي مزيداً من الخيارات والمرونة للمسافرين إلى اليونان، ما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة عبر شبكة طيران الإمارات العالمية إلى الوجهة الأوروبية الشهيرة.
وتشغّل طيران الإمارات اليونان حالياً رحلة يومية واحدة بين دبي وأثينا، بطائرة بوينج 777-300ER بالإضافة إلى رحلة يومية إلى نيوارك عبر أثينا. وكانت الناقلة قد أطلقت خدمتها إلى اليونان منذ عام 1996، ونقلت حتى الآن أكثر من 4.5 ملايين مسافر بين أثينا ودبي وإلى شبكة وجهاتها العالمية.
المكتب الوطني النمساوي للسياحة ANTO
تعهدت طيران الإمارات بتنمية أعداد الزوار القادمين إلى النمسا بموجب اتفاقيتها مع المكتب الوطني النمساوي للسياحة. وانطلاقاً من جاذبية المعالم والمواقع السياحية العديدة في النمسا، تعتزم الناقلة إطلاق حملات تسويقية وإعلانية جديدة من شأنها زيادة أعداد الزوار من الأسواق الرئيسية، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والهند وماليزيا وهونج كونج واليابان. وتستهدف مذكرة التفاهم أيضاً الاستفادة من شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة للوصول إلى عملاء وشرائح عملاء جدد، ورفع مستوى الوعي، ما يساعد على الترويج للنمسا كوجهة مثالية لأنواع مختلفة من الزيارات وبناء تعاون استراتيجي فعال يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وعمليات طيران الإمارات في السوق.
وقالت الرئيس التنفيذي للمكتب الوطني النمساوي للسياحة أستريد ستيهارنيج ستودينجر: "يؤكد توقيع مذكرة التفاهم الدور المحوري للتعاون في تشكيل المشهد السياحي المستقبلي. ونحن ملتزمون بتوسيع جهودنا التعاونية، وتمثل الشراكة مع طيران الإمارات خطوة مهمة في هذا الاتجاه، فيما تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بتعزيز السياحة في النمسا".
يُذكر أن طيران الإمارات استأنفت مؤخراً تشغيل الطائرة A380 إلى النمسا، ما يوفر 20% زيادة في السعة المقعدية على الرحلات بين فيينا ودبي. وسوف تحتفل الناقلة بمرور 20 عاماً على انطلاق رحلاتها إلى النمسا هذا العام، وتخدم فيينا حالياً برحلتين يومياً الأولى بطائرة بوينج 777-300ER والثانية بطائرة إيرباص A380.
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