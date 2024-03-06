زولنجسما يمنح الأمل لطفل إماراتي مصاب بالضمور العضلي الشوكي

فرصة جديدة للحياة حصل عليها الطفل الإماراتي ح. العامري البالغ من العمر 44 يوماً، بعد اكتشاف إصابته بالضمور العضلي الشوكي من النوع الأول.

تقول والدة الطفل، ل. العامري إن حياتها تغيرت بعد اكتشاف هذا المرض لدى صغيرها، وقالت، "لاحظت أن هناك شيئاً غير طبيعي عند الولادة، حيث كانت حركته بطيئة ولا يبكي، وصوته كان منخفضاً ولم يصرخ وقت خروجه، وبقي في الحاضنة مدة أسبوع، وبعد ذلك شككت بالموضوع وأحسست بأن هناك أمراً آخر حيث كانت جميع فحوصاته طبيعية، وصُدمت عندما علمنا بهذا المرض، وخاصة أنني لم أسمع به من قبل".



وأضافت: عندما سمعت بالأعراض التي قد تصيب الطفل

والمرافقة لهذا المرض، لم أستطع التحمل، ولم أعرف ماذا أفعل، وخاصة أن الطفل كان طبيعياً ولم تظهر عليه أي أعراض، سوى أن يده لم تكن تتحرك، ولم يتم ذكر أي حالة في تاريخ العائلة من قبل، مع أنه كان هناك زواج أقارب لديهم، لكن ليس بهذا التقارب، من جهة الأم والأب.

وتروي أم الطفل رحلة البحث عن علاج لولدها فتقول،

حيث سمعت أن هناك طبيباً مختصاً في هذه الحالات في أبوظبي، وجئنا لرؤيته،

لينجح الأطباء في مستشفى برجيل - أبوظبي، في تشخيص المرض الوراثي النادر، ووضع خطة طبية شاملة لعلاج الطفل ووقف تدهور حالته لحين وصول الدواء وإعطائه له.

وتضيف: أشار علينا الدكتور حسين نصير مطلك استشاري طب أعصاب الأطفال، في مستشفى برجيل أبوظبي،

بسرعة الإجراءات، والتي تركزت على

تناول دواء "زولنجسما" الذي قدم الأمل له ولعائلته.

وأوضحت أن ح. العامري قد أعطي دواء يشرب عن طريق الفم يحتوي على الكورتيزون ضمن عدة جرعات، وحتى لا تتطور حالته، وبقي أيضاً على الأكسجين الصناعي ليلاً لملاحظتهم وجود ثاني أكسيد الكربون وغازات ونفخة في البطن إضافة إلى البلعوم، وهذا الدواء كان قبل 23 يوماً من وصول الإبرة الرئيسية

"زولنجسما".

وأبدت والدة ح.العامري مخاوفها في البداية من أخذ هذه الإبرة، لكن الدكتور طمأنها من هذا العلاج وأنه سوف يفيد حالة طفلها بشكل إيجابي.

وقال الدكتور حسين نصير مطلك استشاري طب أعصاب الأطفال، في مستشفى برجيل أبو ظبي، "رأيت الطفل ح. العامري لأول مرة عندما كان عمره 3 أسابيع يشكو من نقص التوتر، وتم تشخيص إصابته بضمور العضلات الشوكي من النوع 1 عن طريق الاختبار الجيني، وهو الطفل الأول، والوالدان بينهما صلة قرابة وثيقة، وأعطي العلاج الجيني في 18 يناير على شكل حقنة لمدة تزيد على ساعة واحدة".

وأضاف الدكتور حسين، "إن الضمور العضلي الشوكي" هو مرض قاتل خطير ونادر بدون علاج، ويحدث بالوراثة عندما تكون هناك نسخة مفقودة أو غير طبيعية من الجين اللازم لصنع بروتين أساسي يسمى العصبون الحركي، ويؤدي نقص بروتين SMN إلى موت الأعصاب التي تتحكم في العضلات (الخلايا العصبية الحركية)، وهذا يؤدي إلى ضعف العضلات وهزالها، وفقدان الحركة في نهاية المطاف وصعوبة في وظائف مثل التنفس والبلع والتغذية والتحدث".

وأكد الدكتور حسين نصير مطلك استشاري طب أعصاب الأطفال، أن "زولنجسما" يستخدم لعلاج الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من ضمور العضلات الشوكي، فهو يحل محل وظيفة جين SMA الخاطئ أو المفقود والذي يساعد الجسم بعد ذلك على إنتاج ما يكفي من بروتين SMN اللازم للحفاظ على الخلايا العصبية الحركية حية.

ويمكن أن يكون لزولجنسما بعض الآثار الجانبية، على الرغم من أنه لا يصاب بها الجميع، مثل مشاكل الكبد وانخفاض الصفائح الدموية وبعض الارتفاع في إنزيمات القلب، فيجب أن نراقب أسبوعياً إنزيمات الكبد واختبارات الدم باستخدام الستيرويد ولمدة شهر على الأقل لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة عن كثب.

وشكرت المريضة رب العالمين أولاً، وقالت إنه على الرغم من كل التحديات، فإن قدرة الله أكبر من كل شيء، ‏وحمدت الله على سلامة رضيعها وصحته، كما ثمنت جهود الفريق الطبي الذي لازمها خلال هذه الفترة، وجهود دولة الإمارات، في توفير أفضل الطرق العلاجية للمرضى.





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