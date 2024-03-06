مطلوب بأمر النيابة العامة.. كارلو أنشيلوتي مهدد بالسجن 5 سنوات

طالبت النيابة العامة الإسبانية الأربعاء بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد، متصدر دوري كرة القدم، أربع سنوات وتسعة أشهر، بتهمة التهرّب الضريبي.

وأشارت النيابة في بيان إلى انها "تطالب بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر" لمدرّب النادي الملكي البالغ 64 عاماً والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم اعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.

ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات من خوض ريال إياب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يحمل لقبه 14 مرّة قياسية، أمام لايبزيغ الألماني، بعد فوزه ذهاباً 1-0.

وكانت محكمة جزاء مدريد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد ثلاث سنوات من التحقيق. وحسب النيابة العامة، لم يُحدّد بعد موعد المحاكمة.

واوضح الادعاء في بيانه "رغم اعلانه انه خاضع ضريبيا في إسبانيا وبأن مقرّ اقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد" وليس إيرادات حقوق صورته.

وأضافت أن هذا الاغفال كان طوعياً ولجأ الإيطالي إلى شبكة من الشركات "المعقّدة" و"المربكة" للتلاعب في حقوق صورته.

وتابعت انه نقل حقوق صورته لكيانات "غير نشطة واقعياً"، مقرّها خارج إسبانيا، بغية "التعتيم على السلطات الضريبية في إسبانيا".

وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر في أيار/مايو 2015 للإشراف على بايرن ميونيخ الالماني.

أشرف في وقت لاحق على نابولي الايطالي وإيفرتون الانكليزي قبل العودة إلى ريال مدريد في عام 2021. بعد ربطه بتدريب منتخب البرازيل الصيف المقبل، جدّد في كانون الأوّل/ديسمبر مع ريال حتى 2026.

يُعدّ من أبرز المدرّبين في تاريخ اللعبة. أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، اثنتان مع ميلان الإيطالي ومثلها مع ريال مدريد. كما أحرز الدوريات المحلية مع ريال مدريد، ميلان، تشلسي الإنكليزي، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز