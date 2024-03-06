دبا الفجيرة يحصل على شهادة الآيزو

حصل نادي دبا الرياضي على شهادات نظام الإدارة المتكاملة آيزو، تتويجاً لجهود النادي في تطبيق نظام الإدارة المتكاملة واجتيازه لمختلف عمليات التدقيق من قبل الشركة المانحة شركة سيرت انترناشونال وفقاً للشروط والمعايير العالمية المحددة لها في تعزيز الإدارة والارتقاء بها لمواءمة متطلبات العمل الإداري الحديث وانعكاسها لتلبية احتياجات المتعاملين والجمهور وتقديم أفضل الخدمات من خلال اتباع منهجيات أكثر شمولية وفعالية لأنظمة العمل في الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية.

ويأتي حصول نادي دبا على شهادات الآيزو للمرة الأولى كأول نادٍ رياضي في إمارة الفجيرة، تأكيداً على توجهات إدارة النادي وتحقيقاً لرؤية ورسالة وقيم النادي المعمول بها منذ تأسيسه في عام 1967 ليكون أحد أفضل الأندية الرياضية في تصنيف معايير الإدارة المتكاملة الحديثة.

وهنأ أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء مجلس الإدارة وموظفي النادي على الإنجاز، مؤكداً أنه إنجاز كبير يبرهن على جودة العمل بالنادي تحقيقاً لدوره الرياضي والثقافي والاجتماعي.



وأضاف: «أشكر الجميع على الإنجاز الفريد الذي يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة في العمل، حيث إن هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة بل تأكيد على الجهود الكبيرة التي بذلها كل فرد في النادي لتحقيق التميز والاستمرارية في تحسين أدائنا وتعزيز سمعتنا كنموذج للمؤسسة الرياضية والاجتماعية الرائدة في الكادر البشري المتطور والعمليات الإدارية وأنظمة الصحة والسلامة المهنية».



وأكمل الظنحاني: «سنواصل العمل بجدية وعزيمة وإصرار من أجل استدامة النجاح واستشراف مستقبل مشرق لنادينا وتحقيق المزيد من النجاحات، ويبقى المهم دوماً المحافظة على المكتسبات وتطبيق كل المعايير التي تحقق لنا الفائدة القصوى من نظام الإدارة المتكاملة».

من جانبه هنأ الدكتور حمد الزيودي عضو مجلس إدارة نادي دبا مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وجماهير النادي الوفية على الإنجاز.

وأضاف: «ظل دعم رئيس مجلس الإدارة أحمد سعيد الظنحاني ومتابعته المستمرة حجر الزاوية في اجتيازنا لمختلف المراحل حتى بلوغنا الأهداف المرجوة بالحصول على شهادات الآيزو الثلاث في إدارة الجودة ونظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية، وبذلك أصبح نادي دبا أول نادٍ رياضي يحصل على شهادة نظام الجودة المتكاملة في إمارة الفجيرة».



وتابع: «لابد من الثناء على دعم أعضاء مجلس الإدارة وموظفي النادي في مختلف الأقسام الذين عملوا بجد وأحدثوا كثيراً من التغييرات في النُظم الإدارية لمواكبة متطلبات الحصول على شهادات الآيزو».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز