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نيكى هيلي تعتزم تجميد حملتها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة

3/6/2024 8:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتزم نيكي هيلي التى تسعى للفوز بترشح الحزب الجمهورى للرئاسة الأمريكية تجميد حملتها للترشح عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي إن إن"، اليوم الثلاثاء .

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