نيكى هيلي تعتزم تجميد حملتها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة

نيكى هيلي تعتزم تجميد حملتها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة
التاريخ
3/6/2024 8:00:25 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تعتزم نيكي هيلي التى تسعى للفوز بترشح الحزب الجمهورى للرئاسة الأمريكية تجميد حملتها للترشح عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي إن إن"، اليوم الثلاثاء .
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