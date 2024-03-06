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مستوى قياسي لسعر الدولار اليوم امام الجنيه المصري وارتفاع الذهب والبورصة

3/6/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

​تخطى سعر الدولار في البنوك المصرية مستويات الـ 50 جنيه من مستوى نحو 31 جنيه، بعدما وجه البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي بتحرير سعر صرف الجنيه، كما ارتفعت أسعار الذهب ومؤشرات البورصة.

ورفع البنك المركزي في الاجتماع الاستثنائي سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل سعر الفائدة في مصر فوق مستوى 27%.

من جهة أخرى، أعلن مصدر رفيع المستوى، أن مصر ستوقع اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات، بحسب وسائل إعلام مصرية.

كما وجه البنك المركزي المصري البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.


الذهب

في المقابل ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3372 جنيهًا للطلب مقابل 3257 جنيهًا للعرض، وفقاً لشاشة البورصة المصرية، بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه بالبنوك.


البورصة

وفي الأثناء ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يرتفع 5% بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة.

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