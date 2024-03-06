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المنافسة تهبط بمبيعات «آيفون» 24 % في الصين.. وشحنات هواوي تقفز 64 %

3/6/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت مبيعات شركة «آيفون» بنسبة 24 % في الصين، السوق الرئيس لها، خلال الأسابيع الستة الأولى من العام الجاري، حسب ما ذكر محللون من شركة «كاونتربوينت ريسرش». وذلك تحت ضغوط منافسة شرسة من الشركات المحلية في الصين «هواوي» و«أوبو» و«فيفو» و«شاومي».

ويعد أقوى هؤلاء المنافسين لهاتف «آيفون»، المنتج الجديد من العملاق التكنولوجي «هواوي»، التي تشهد أعمالها انتعاشاً في السوق الصيني، بعد أن طرحت هاتف «مايت 60»، الذي لاقى إقبالاً ورواجاً كبيرين في السوق المحلي في الصين.

ولكن لم تعانِ «آبل» بمفردها من انخفاض مبيعات هواتفها، حيث سجلت أيضاً العديد من شركات الهواتف الذكية الصينية المنافسة انخفاضاً في مبيعات وحداتها، خلال فترة الستة أسابيع المذكورة، لكن الانخفاضات كانت أقل وضوحاً من انخفاض مبيعات شركة «آبل».

وانخفضت شحنات الهواتف الذكية من شركة أوبو بنسبة 29 % على أساس سنوي، في حين سجلت «فيفو» و«شاومي» انخفاضات بنسبة 15 % و7 % على التوالي، وفقاً لشركة «كاونتربوينت ريسرش».

وكانت الهواتف الذكية الأفضل أداء في الأسابيع الستة الأولى من 2024، هي لشركة «هواوي» و«هونر»، حيث ارتفعت شحنات هواتف هواوي بنسبة 64 % على أساس سنوي، في الوقت نفسه، ارتفعت شحنات هواتف «هونر» بنسبة 2 %.

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