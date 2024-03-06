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أرابيان سنتر يكشف الستار عن أحدث بطاقة هدايا لأفضل تجربة تسوق

3/6/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف أرابيان سنتر، وجهة التسوّق الرائدة في منطقة المزهر 1، عن بطاقة الهدايا الجديدة التي طال انتظارها، جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ 15 على تأسيس المول. الأمر الذي يعكس من التزام أرابيان سنتر بتقديم أفضل التجارب دومًا لزواره الكرام.

جدير بالذكر أن إطلاق بطاقة هدايا أرابيان سنتر يُعد إنجازاً بالغ الأهمية بالنسبة للمول، حيث يمنح العملاء مزيداً من الراحة والمرونة سواء لتجارب التسوق أو تقديم الهدايا لأحبائهم. وفي هذه المناسبة، صرح مدير عام أرابيان سنتر، السيد وسام الدره، قائلاً "في أعقاب الاحتفال بمرور 15 عامًا على كوننا الوجهة المفضلة للعائلات، يأتي إطلاق بطاقة الهدايا الجديدة ليعكس التزامنا نحو منح زوارنا التجربة الأفضل على الإطلاق." واختتم حديثه قائلاً "إن بطاقة هدايا أرابيان سنتر الجديدة خياراً مثالية لجميع المناسبات، حيث يمكن لأحبائك استكشاف أكثر من 200 علامة تجارية داخل المول،
بما في ذلك الأزياء، الأدوات المنزلية، وسائل الترفيه وتناول الطعام."

وعلى هامش الاحتفال بالذكرى الـ 15 على تأسيسه، استضاف أرابيان سنتر مجموعة من الاحتفالات المميزة التي استمرت لمدة 3 أيام في الفترة من 23 إلى 25 فبراير، حيث شملت عروض ترفيهية مباشرة وفرص ربح رائعة للزوار بإجمالي جوائز وصلت إلى 15,000 درهم على هيئة بطاقات هدايا، حيث انطلقت الاحتفالات يوم 23 فبراير بمجموعة من العروض الترفيهية مع الإعلان عن بطاقة هدايا أرابيان سنتر.

وخلال الاحتفالات يوم 24 فبراير، أقيمت جولة إذاعية بمشاركة عمر حلبي مع قناة الرابعة إف إم، وقد حظي الزوار بفرصة ربح بطاقات هدايا بقيمة إجمالية بلغت 10,000 درهم.

وعلاوة على ذلك، تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الـ 15، أطلق أرابيان سنتر مبادرة مشتركة مع برايم ميديكال سنتر تحت عنوان "تبرعك بالدم حياة لغيرك"، تهدف إلى تشجيع الأشخاص على التبرع بالدم وتعزيز الدور المجتمعي.


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