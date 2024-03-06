النادي الثقافي العربي يناقش رواية «قبل البدء.. ملحمة فنتازية»

نظم النادي الثقافي العربي بالشارقة، ضمن فعاليات شهر القراءة، حلقة نقاشية حول رواية بعنوان «قبل البدء.. ملحمة فنتازية»، للكاتب والفنان الإماراتي محمود جميل الرمحي، شارك فيها، الدكتور عمر عبد العزيز رئيس النادي، والكاتب أحمد السلامي، والمؤلفة والإعلامية فاطمة الطرابلسي، وحضرها نخبة من النقاد والأدباء والإعلاميين.

وناقشت الندوة التوليفة السردية ذات الأبعاد الفلسفية والثقافية المتعددة، التي شكلت حجر الزاوية في تحول البناء الروائي، حيث تتواشج في الرواية عوالم من ثقافات غربية وشرقية، بعضها يعود للفلسفة الوضعية وعلوم الجغرافيا والعمارة، وبعضها يعود إلى التاريخ الثقافي للمنطقة العربية، بما في ذلك تاريخ بابل وتدمر ومصر القديمة وأفريقيا، وتاريخ الهند والصين، وغير ذلك من العوالم المرتبطة بحركة الأفكار والروحانيات.

وقال الكاتب محمود الرمحي: أنا في الأصل حكاء محب للسرد، وقد تعودت في جلساتي الخاصة، وحديثي مع أطفالي، أن أتخيل قصصاً وعوالم خيالية، وأحكي لهم عنها، وعبر عقود، تشكلت لدي الكثير من الحكايات والقصص، دونت بعضها، والبعض الآخر ظل في ذاكرتي، وكلها قصص تدور حول التجربة الوجودية للإنسان.

وتوقف عمر عبد العزيز عند تقنيات السرد في الرواية، مشيراً إلى أن التحدي الذي يلاقيه أي كاتب في مثل هذا الكم الهائل من الاحتشاد المعرفي والثقافي، وحشد الشخصيات والأحداث والعوالم المختلفة، هو كيف ينسج رواية متماسكة، ويسير بها إلى النهاية في خط متنامٍ.

وتحدث الكاتب أحمد السلامي عن الأثر الذي تتركه فيه رواية «قبل البدء.. ملحمة فنتازية»، قائلاً: «قليلة هي الأعمال الأدبية والفنية التي تنجح في استيطان الذاكرة، فبمجرد مرور أيام ننسى أحداث الرواية، إذا لم تلفت انتباهنا، وننسى الفيلم السينمائي، إذا لم يغرس مشاهده وأحداثه في مخيلاتنا، أربط هنا بين ما يبقى من السرد المكتوب والسرد المرئي في الذاكرة، في سياق الإشارة إلى الأثر الذي تركته في ذاكرتي رواية الكاتب والفنان الإماراتي محمود جميل الرمحي «قبل البدء.. ملحمة فنتازية»».