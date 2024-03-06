حمدان بن محمد يعتمد تصاميم الاستادين الجديدين لناديي شباب الأهلي والوصل

عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعزيز مكانة الرياضة في دبي ودولة الإمارات، ودعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لتعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات ، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي- دبي، تصاميم الاستاد الجديد لنادي شباب الأهلي- دبي في منطقة الروية الثالثة، والاستاد الجديد لنادي الوصل في منطقة الجداف، بسعة تتجاوز عشرين ألف متفرج لكل منهما.

ويتميز استاد شباب الأهلي بتصميمه المبتكر حيث يعلو الاستاد سقف دائري مرتفع على أعمدة يحاكي القمر والفضاء، ويرمز التصميم إلى الوحدة والتوازن ويمنح المنطقة إضافة معمارية رائعة، كما يتميز باستخدام أنظمة صديقة للبيئة، ويتماشى التصميم المعتمد للاستاد مع متطلبات المُدن الذكية.



ويتسم إستاد نادي الوصل بتصميمه الجديد الذي يحمل عنوان مدينة داخل مدينة، وهي فكرة مبتكرة لتصميم الملعب بمساحات مفتوحة تعبر عن تميز نسيج دبي الحضري، وهو يتميز أيضا باستخدام أنظمة صديقة للبيئة، ويتماشى التصميم المعتمد للاستاد مع متطلبات المدن الذكية.

وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي عن بالغ تقديره للدعم الكبير المقدم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للقطاع الرياضي في دبي، ولتوجيهات سموه بتشييد الاستادين واعتماد التصاميم المبتكرة لهما.



وقال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي: "مشروع تشييد الاستادين يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تطوير وتكريس التميز للقطاع الرياضي في دبي على صعيد تعزيز مكانة الرياضة في المجتمع وترسيخ المكانة المرموقة والرائدة للإمارة عالمياً في مختلف المجالات والمساهمة في نمو القطاع الرياضي بها لمواكبة التطور الذي تشهده على كافة الأصعدة.

هذه الخطوة المهمة تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في دبي من القيادة الرشيدة بهدف تعزيز مكانتها على الخارطة الرياضية الدولية. كما يعكس المشروع أهمية الرياضة في مجتمع دبي في ضوء ما توليه حكومتها من دعم للرياضة وحرص على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارستها وما أثمره هذا الحرص من توفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى."

وأضاف سموه: "المشروع يأتي ليواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي في دبي والأداء الرفيع والنتائج القوية التي تحققها أندية دبي في مختلف البطولات والتواجد المستمر والتشجيع الإيجابي من جماهيرها الكبيرة، وزيادة أعداد الممارسين للرياضة، كما سيكون المشروع إضافة مؤثرة ومهمة إلى المنشآت الرياضية والبنية التحتية الرياضية الحديثة والمتنوعة التي تتمتع بها دبي، بما يسهم في جعلها وجهة رياضية عالمية، وبما يتوافق مع توجهاتها المستقبلية في هذا المجال... هدفنا تحقيق انطلاقة كبيرة لأندية دبي وتطوير المقرّات والمنشآت والملاعب لتحقيق خططها وبرامجها التطويرية وتطوير رياضيينا وكوادرنا الوطنية في جميع المجالات تعزيزاً لمكانة دبي كوجهة نموذجية لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب مع تسخيرها لكافة السبل والمقومات لإنجاحها. المشروع يهدف أيضا

لتلبية احتياجات المرحلة القادمة للناديين الكبيرين اللذين يعدان من أكبر الأندية في الدولة والمنطقة، على مستوى نوعية وجودة المنشآت ومستوى أداء الفِرَق".



وقال سموه: "لدينا تكامل في منظومة العمل الرياضية لتعزيز دور الرياضة في المجتمع واستقطاب الموهوبين واحراز البطولات، وكذلك زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي، ويأتي مشروع تشييد الاستادين ليشكل قوة دفع كبيرة لتحقيق أهدافنا الكبيرة التي ترتبط بالمجتمع والقطاع الرياضي وبالحركة الاقتصادية والنمو الحضري لدبي وفق منهاج عمل شامل لتطوير القطاع الرياضي في الإمارة باعتباره رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد ".



تعزيز جودة الحياة

وتقدّم معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بالشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لاعتماد سموه تصاميم المشروع الجديد وتوجيهات سموه بإنجاز الاستادين ليكونا إضافة كبيرة للقطاع الرياضي في دبي بما يسهم في استضافة البطولات الرياضية، ومعسكرات التدريب المحلية والدولية، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي والاستفادة من قوة تأثير الرياضة على تحسين نوعية حياة المجتمع، وصحة الفرد ونشاطه.

وقال معاليه: "يحظى القطاع الرياضي بدعم ورعاية دائمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق سموه لمبادرات رائدة والمشاركة فيها مع دعمه المستمر للمشاريع التي تساهم في نمو وتطور القطاع الرياضي واستقطاب المزيد من ممارسي الرياضة واستضافة البطولات الرياضية الكبرى، واليوم يقدم سموه دعماً جديداً للرياضة في دبي ودولة الإمارات بالتوجيه إلى تنفيذ هذا المشروع الرياضي والحضاري الرائع الذي سيكون إضافة كبيرة ومميزة للرياضة وللمجتمع ويؤدي دوراً محورياً في خطط تطوير الرياضة خلال الفترة المقبلة".



إلى ذلك، أعلن معالي مطر الطاير تشكيل فريق عمل من هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، ونادي شباب الأهلي- دبي، ونادي الوصل، لبدء تنفيذ المشروع وترسية عقد الإنشاء على شركة مختصة لتنفيذه وفق أعلى معايير الجودة وخلال الفترة الزمنية المقررة.

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