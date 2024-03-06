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بصورة مع دوري الأبطال.. رونالدو يهنئ ريال مدريد بمرور بذكرى تأسيسه

3/6/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الحالي، بالذكرى 122 على تاريخ إنشاء ناديه السابق ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

ونشر رونالدو صورة قديمة له بقميص ريال مدريد حاملاً كأس مسابقة دوري أبطال أوروبا، احتفالاً بالذكرى السنوية لتأسيس ريال مدريد.

وكتب رونالدو في منشوره: "تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد! هيا يا مدريد".

وكان رونالدو لعب لريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى 2018 بعد انضمامه للميرنغي قادمًا من مانشستر يونايتد، ولعب رونالدو 438 مباراة في جميع المسابقات مع الريال منذ انضمامه للفريق عام 2009، تمكن خلالها من تسجيل 450 هدفًا وصناعة 131 أخر.

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