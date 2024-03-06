بصورة مع دوري الأبطال.. رونالدو يهنئ ريال مدريد بمرور بذكرى تأسيسه

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الحالي، بالذكرى 122 على تاريخ إنشاء ناديه السابق ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
ونشر رونالدو صورة قديمة له بقميص ريال مدريد حاملاً كأس مسابقة دوري أبطال أوروبا، احتفالاً بالذكرى السنوية لتأسيس ريال مدريد.
وكتب رونالدو في منشوره: "تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد! هيا يا مدريد".
وكان رونالدو لعب لريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى 2018 بعد انضمامه للميرنغي قادمًا من مانشستر يونايتد، ولعب رونالدو 438 مباراة في جميع المسابقات مع الريال منذ انضمامه للفريق عام 2009، تمكن خلالها من تسجيل 450 هدفًا وصناعة 131 أخر.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN06032024000110011019ID1107942621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.