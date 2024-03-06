أرامكس تستخدم دراجات كهربائية في توصيل الطرود بالإمارات

كشفت أرامكس، عن طرح أسطول من الدراجات الكهربائية لاستخدامها في عمليات توصيل الطرود إلى الوجهة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكل المبادرة جزءاً من هدف أرامكس الاستراتيجي للاعتماد على المركبات الكهربائية بنسبة 98 % بحلول عام 2030، وبالتماشي مع هدف مبادرة الأهداف القائمة على العلم التي تلتزم بها أرامكس. وتؤكد هذه الخطوة المساعي الرائدة للشركة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بصورة كبيرة في خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية.

ويأتي هذا الإعلان بعد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ كوب 28 في دبي العام الماضي، وتمديدها عام الاستدامة ليشمل 2024. كما يعكس أهداف أرامكس الطموحة لتقليل البصمة الكربونية في عملياتها، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. ولتحقيق هذه الأهداف، تستثمر الشركة في مجموعة واسعة من الحلول اللوجستية المبتكرة والصديقة للبيئة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والروبوتات في عمليات توصيل الطرود إلى وجهتها النهائية. يسهم اعتماد وسائل التنقل الكهربائية في تعزيز استراتيجية أرامكس لتوسيع أسطولها من المركبات العاملة بالطاقة النظيفة في الإمارات، بما يتماشى مع هدف الدولة في تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

ويأتي طرح الدراجات الكهربائية بعد توفير شاحنات صغيرة كهربائية بالكامل لاستخدامها في أسطول مركبات التوصيل إلى الوجهة النهائية ضمن دولة الإمارات في أكتوبر العام الماضي، وفي عَمان بالأردن في عام 2017. كما دأبت أرامكس على إجراء اختبارات بصورة تدريجية لإدخال المركبات الكهربائية في أسواق أخرى ضمن المنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية.

ويتماشى إدخال المركبات الكهربائية مع مبادرة أرامكس Delivering Good، التي تركّز على جملة من الأولويات، من بينها الاستثمار والابتكار والعمل نحو تقليل التأثير السلبي على البيئة. كما تتضمن المبادرة إيجاد طرائق جديدة لتعزيز الفاعلية، وتخفيض استهلاك الطاقة، وتقليل استخدام المواد، وإدارة البصمة البيئية الشاملة للشركة.

وطرحت أرامكس الدراجات الكهربائية بعد إجراء اختبارات مُكثّفة لعدد من الطرازات من شركات تصنيع مختلفة، قبل أن تضع اللمسات النهائية على الطراز المُختار بناءً على الأداء الموثوق على المدى الطويل والتوازن، لا سيما في الظروف الجوية المحلية.

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