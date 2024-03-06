أحمد بن محمد يثمن دعم القيادة الرشيدة لممارسة الرياضة

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، أن ممارسة الرياضة ثقافة مجتمعية عزّزتها قيادتنا الرشيدة ووفرت لها البيئة الملائمة التي تشجع على استدامتها وزيادة نسبتها مع نشر الإيجابيات المترتبة عليها بين جميع الفئات العمرية، فخصصت لها المنشآت عالية الكفاءة والبني التحتية والمرافق التي تناسب أفراد المجتمع، وتزيد من لياقتهم البدنية، ووجهت بسن القوانين والتشريعات الكفيلة باستمراريتها وجعلها نمطاً يومياً معتاداً، وحرصت كذلك على التوعية بأهميتها في المناهج الدراسية على تعدد مراحلها، فأصبحت نهجاً أساسياً ومكوناً رئيسياً في بناء مجتمع دولة الإمارات.

وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن ممارسة الأنشطة الرياضية لم تعد محصورة على فئات بعينها وأن الحركة الأولمبية كفلت حق الجميع في ممارسة الرياضة، وأكدت على ضرورة تطبيق مبادئها على نمط حياة المجتمع لاسيما في الصحة والتعليم والثقافة، بما يدعم فكرة إقامة مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي يتم تنظيمها سنوياً استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوماً تستثمر فيه الأنشطة ويمارس فيه الجميع الرياضة تحت شعار " الإمارات تجمعنا".

ودعا سموه للمشاركة في فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي تنطلق اليوم غداً "الخميس" ومنذ الساعات الأولى من اليوم وعلى مدار 24 ساعة متواصلة، بجملة من البرامج والأنشطة الرياضية والتراثية والمجتمعية المختلفة، التي تم توزيعها على جميع أنحاء الدولة.

وقال سمو النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني " شهدت المرحلة الماضية تفاعلاً كبيراً بمجرد الإعلان عن النسخة التاسعة من اليوم الرياضي؛ تسلمت فرق العمل المشرفة على التسجيل والإعداد للحدث بقوائم مبتكرة من المبادرات، تفتح المجال أمام كافة الأعمار للمشاركة، كما تم الإعلان عن إتاحة الفرص لموظفي بعض الدوائر في عدد من الجهات الحكومية لإقامة برامج رياضية وتوعوية إضافة إلى المشاركة الفاعلة للقطاع التعليمي والتربوي، بما يعزز قيمة اليوم الرياضي الوطني حدثاً رياضياً مجتمعياً من الطراز الأول، نجح في تحقيق أهدافه على مدار 8 نسخ، ليصبح موعداً مهماً في الأجندة السنوية للفعاليات والأحداث الرياضية على مستوى الدولة".

وتنطلق فعاليات النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني بمجموعة من الفعاليات الرئيسية بواقع 7 فعاليات تقام في الإمارات السبع إلى جانب عدد اَ ضخماَ من الأنشطة الفرعية والبرامج المصاحبة التي بلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني Uaenoc/sportsday

50 ألف مشاركاً مع إمكانية زيادة العدد، إذ تنظم إمارة الفجيرة فعالية "المشي" الرئيسية على كورنيش الفجيرة والتي تبدأ الساعة 7:30 صباحاً وتتبعها فعالية أخرى للمشي الساعة 8 صباحاً على كورنيش المظلات، إضافة إلى عدد من الفعاليات الفرعية والتي تشمل 41 فعالية رياضية، بمشاركة 48 هيئة ودائرة اتحادية ومحلية، والأندية الرياضية الثقافية والمجتمعية وأندية الجاليات في 40 موقعاً مختلفاً.

كما تنظم إمارة أم القيوين الفعالية الرئيسية في واجهة الخور المائية بأم القيوين على فترتين، ابتداءً من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الواحدة مساءاً، فيما تبدأ الفترة الثانية من الرابعة مساءً وحتى 7:00 مساءً بمشاركة جميع أفراد المجتمع، وتدشن الفعاليات بمسيرة مشي بمشاركة عدد من مدراء الدوائر والهيئات والموظفين، إلى جانب مسيرة للخيول ومشاركة من جانب فرق الدراجات النارية.

كما تشارك فئة أصحاب الهمم في اليوم الرياضي الوطني من خلال مشاركة مركز أم القيوين للتوحد، ووزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات البحرية والكايك والسباحة.

وتقام الفعالية الرئيسية في عجمان

بالمسار التراثي وهي فعالية للمشي كذلك، فيما تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الفعالية الرئيسية بإمارة رأس الخيمة على كورنيش القواسم من خلال إقامة أنشطة رياضية متنوعة وتنظيم مسيرة رياضية، فيما تقام الفعالية الرئيسية لإمارة الشارقة في حديقة كشيشة إضافة إلى فعاليات رياضية متنوعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، على أن تستضيف إمارة أبوظبي وإمارة دبي مجموعة من الأنشطة والبرامج الرياضية على مدار اليوم.



برنامج شامل

من جانبه ثمّن سعادة فارس، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية دعم وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني لضمان نشر أهداف هذه المبادرة المجتمعية، وبحث سبل مضاعفة عدد الفعاليات الرياضية المختلفة، مثمناً جهود فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني ودوره الفاعل في متابعة استعدادات جميع الأعضاء والخطط والبرامج المخصصة والفعاليات المقامة على هامش هذا اليوم؛ والتي تنوعت ما بين رياضية وتراثية وترفيهية راعت في ترتيبها جميع فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

وأكد المطوّع أهمية إعداد برنامج شامل يوثق العدد الهائل من الفعاليات الرياضية التي تلقاها فريق العمل خلال الفترة الماضية على الموقع الرسمي لليوم الرياضي الوطني، بما يضمن وجود مرجعاً معتمداً لمختلف الجهات والهيئات المشاركة، وكذلك وسائل الإعلام التي تسعى جاهدة لإبراز الصورة المميزة للحدث في كل نسخة بجميع إمارات الدولة.









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