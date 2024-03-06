الإبلاغ عن انفجار بالقرب من سفينة شحن مملوكة لجهة أمريكية قبالة اليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، إن سفينة أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب من سفينة شحن مملوكة لجهة أمريكية وترفع علم بربادوس قبالة ميناء عدن في جنوب اليمن.
وذكرت أمبري أن كياناً يقول إنه "البحرية اليمنية" خاطب السفينة، التي كانت على بعد نحو 57 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن، وأمرها بتغيير مسارها.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفناً مجاورة أبلغت عن سماع دوي انفجار قوي وتصاعد عمود كبير من الدخان.
ويشن مقاتلو حركة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.
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