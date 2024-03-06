الإبلاغ عن انفجار بالقرب من سفينة شحن مملوكة لجهة أمريكية قبالة اليمن

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، إن سفينة أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب من سفينة شحن مملوكة لجهة أمريكية وترفع علم بربادوس قبالة ميناء عدن في جنوب اليمن.

وذكرت أمبري أن كياناً يقول إنه "البحرية اليمنية" خاطب السفينة، التي كانت على بعد نحو 57 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن، وأمرها بتغيير مسارها.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفناً مجاورة أبلغت عن سماع دوي انفجار قوي وتصاعد عمود كبير من الدخان.

ويشن مقاتلو حركة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

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