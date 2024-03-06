دائرة المالية المركزية بالشارقة تُطلق الدورة السادسة من جائزة الأداء المالي المتميّز للعام 2024

(MENAFN
- Saharapr)
الشارقة 6/03/2024:
أطلقت الأمانة العامة لجائزة الأداء المالي المتميز بدائرة المالية المركزية بالشارقة الدورة السادسة من جائزة الأداء المالي المتميّز 2024، والرامية إلى تطوير المنظومة المالية في حكومة الشارقة من خلال نشر وتعزيز الممارسات والمبادرات المالية النوعية ذات الأداء المتميز في الجهات الحكومية والمستقلة والأميرية في الإمارة، إضافة إلى الأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي، ويبدأ التنافس على الجائزة اعتبارًا من 5 مارس وتنتهي بنهاية شهر سبتمبر 2024.
وأطلقت الأمانة العامة الدورة الجديدة للجائزة ودشّنت الورش التعريفية الخاصة بها، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور ناصر كشواني، أمين عام الجائزة، وأعضاء الأمانة العامة وفرق العمل المساندة واللجنة التنظيمية والأمانة الفنية وفريق عمل المقيمين وجمع من موظفي وموظفات الجهات المحلية بإمارة الشارقة.
إنجاح الخطط الحكومية وإبراز النماذج المالية الملهمة
وفي هذا الإطار، أكد سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة على مساهمة الجائزة منذ انطلاقتها عام 2017 وطوال دوراتها الخمسة السابقة في إنجاح خطط الإمارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بكفاءة القطاع المالي الحكومي على الصعيدين الإجرائي والعملي في مختلف المستويات والأعمال، وإبراز النماذج المؤسسية والفردية المتميزة في مجال إدارة الموارد وحفظ المال العام، والوصول إلى الريادة المالية وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة، تحقيقًا للرؤى التنموية والمشاريع التطويرية الشاملة التي تشهدها الشارقة في مختلف القطاعات.
تعاون فاعل وتنسيق مثمر
وأعرب سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المحلية في الإمارة لترجمة أهداف الجائزة والوصول إلى التميز والإبداع في إدارة الموارد المالية.
فترة الترشيح تستمر 7 أشهر
وأوضح مدير الدائرة أن فتح باب الترشح للجائزة سيبدأ لكل الفئات اعتبارًا من 5 مارس الحالي ويستمر حتى نهاية سبتمبر 2024 وعلى مدى 7 شهور كاملة، وذلك من خلال التسجيل والترشح عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، ومن المستهدف الإعلان عن الفائزين في بداية شهر نوفمبر من العام الحالي 2024، بعد الانتهاء من مراجعة كافة الملفات وتقييمها، واعتماد النتائج رسميًا.
10 فئات مؤسسية و13 فئة فردية
وتغطي الجائزة 10 فئات مؤسسية و13 فئة فردية لجميع الجهات الحكومية والمستقلة والأميرية والموظفين العاملين بها، حيث يشمل المستوى الأول من فئات الجائزة الفئات المؤسسية المتميزة وهي: فئة النخبة، والجهات الرائدة في كل من الأداء المالي، وتطبيق المعايير الخاصة بالموازنات، والحسابات، والمشتريات، والإيرادات، والتدقيق والرقابة المالية، والشؤون الضريبية، وترشيد النفقات، ومشاريع الابتكار المالي.
في حين يشمل المستوى الثاني الفئات الفردية المتميزة من الموظفين الماليين في الجهات الحكومية بأنواعها، وتتمثل في أوسمة التميز الفردية التي سيحصل عليها كل من المدير المالي المتميز، ومدير المشتريات المتميز، ورئيس القسم المالي المتميز، ورئيس قسم المشتريات المتميز، ومحلل الموازنات المتميز، وموظف الحسابات المتميز، وضابط المشتريات المتميز، ومحلل الضرائب المتميز، ومراقب الأصول والمخازن المتميز، والمدقــق المالي المتميز، والموظف المالي الشامل المتميز، والموظف المالي الجديد المتميز، والموظف صاحب الخدمة المالية المتميزة لأكثر من 25 عامًا، وتشترك جميع هذه الفئات الفردية في 4 معايير رئيسية تتمثل في الكفاءات المهنية والتخصصية، والأداء المهني، والتطوير والابتكار، والشراكة والتكامل.
انطلاق الورش التعريفية
يذكر أن الورش التعريفية بالجائزة إنطلقت في مسرح غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بدايةً من 5 مارس الحالي وستستمر خلال الفترة القادمة سواءً في مدينة الشارقة أو في المنطقة الشرقية والوسطى، وهي تندرج ضمن برنامج التعريف بالجائزة والتواصل مع المستهدف مشاركتهم من الجهات الحكومية والأفراد العاملين لإطلاعهم على تفاصيل المعايير الرئيسة والفرعية لكل نوع من أنواع فئات الجائزة، وتستمر هذه الورش طوال مرحلة التسجيل والتقدّم والترشّح.
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