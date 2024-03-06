تعزز "طيران الرياض" تعاونها مع IBM للخدمات الاستشارية لتشكيل مستقبل جديد في تجربة السفر الجوي

(MENAFN
- Weber Shandwick) المملكة العربية السعودية، الرياض، 6 مارس 2024: أعلنت شركة طيران الرياض، الناقل الجوي الجديد من المملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن تبدأ عملياتها التشغيلية منتصف عام 2025، اليوم عن تعزيز التعاون مع شركة IBM للخدمات الاستشارية لإحداث تحول غير مسبوق في تجارب السفر. وستقدم شركة الطيران على تقديم أساليب جديدة وسلسة للتفاعل مع الضيوف المسافرين عبر مختلف القنوات، من خلال الاستفادة من إمكانيات شركةIBM للخدمات الاستشارية وكذلك الخبرات المتراكمة التي تشمل كلاً من رسم الإستراتيجيات وتصميم التجارب والتقنيات المتقدمة وإدارة العمليات.
وقد قامت شركة IBM اليوم بتنظيم حفل توقيع للإعلان عن التعاون خلال النسخة الثالثة من LEAP 2024، المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد سنويا في المملكة العربية السعودية، بحضور توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، وأرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، بالإضافة لمجموعة من المسؤولين التنفيذيين من كلا الجهتين.
هذا وذكر توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي في شركة طيران الرياض: "نحن في مهمة لتشكيل مستقبل جديد لتجربة السفر الجوي في شركة طيران الرياض. ومن خلال التعاون مع شركة IBM، فإننا ندفع مستوى الابتكار لخلق تجربة غير مسبوقة للمسافرين، تكون أكثر سلاسة واستدامة وقرباً من الطابع الشخصي لهم. نسعى للاستفادة من أحدث التقنيات لجعل السفر الجوي أكثر متعة وسلاسة للجميع."
ومن خلال الالتزام بتقديم رحلات فريدة وذكية ومخصصة للمسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية، ستستفيد شركة طيران الرياض من خبرة شركة IBM للخدمات الاستشارية في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي التوليدي، تصميم التجارب، التسويق وخدمات التفاعل مع الضيوف، التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية قبل واثناء السفر، والمواقع الإلكترونية. وسوف يتم تسريع الاستفادة من جميع تلك القدرات عبر نموذج عمل “IBM Garage” التفاعلي للمساعدة في ابتكار تجارب الضيوف، التي تمتاز بالإثراء الثقافي سواء في المطار أو أثناء رحلات السفر.
وقال أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM: "نحن في IBM متحمسون لتوسيع شراكتنا مع شركة طيران الرياض لتحقيق تحول غير مسبوق لتطوير تجارب العملاء في السفر. ومن خلال العمل معاً سنجمع بين سهولة الاستخدام والتكنولوجيا المتطورة والالتزام بالابتكار من أجل إنشاء تجربة سفر سلسة واستثنائية للمسافرين".
ومن خلال دمج تقنيات التسويق والتفاعل مع العملاء بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ستقدم شركة طيران الرياض محتوى وخدمات تفاعلية مصممه بشكل شخصي للضيوف.
ويعتزم كل من شركة IBM وشركة طيران الرياض القيام بتصميم تجربة استثنائية للضيوف من خلال الاستفادة من IBM Consulting Advantage وقدراتها كخدمات Assistance IBM Consulting المدعومة بتقنية "IBM watsonx" و"IBM iX Experience Orchestrator" لتعزيز تجارب الضيوف المسافرين الرقمية مثل التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني والخدمات الترفيهية اثناء الرحلة. وستقوم شركة IBM للخدمات الاستشارية بتبسيط تجارب الضيوف باستخدام محفظة تقنية شاملة تستند علىAdobe Experience Cloud وAdobe Experience Platform، التي تعتمد على حلول Adobe للتسويق وبيانات الضيوف، وتنسيق التجربة الرقمية، وتنشيط الوسائط الرقمية والحملات عبر الويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك، ستقدم شركةIBM للخدمات الاستشارية لشركة طيران الرياض مجموعة من التطبيقات المخصصة لإدارة عمليات الطيران، مما يمكّن موظفيها من خدمة الضيوف بسهولة وسرعة.
ومن خلال دمج تقنيات التسويق والتفاعل مع العملاء بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ستقدم شركة طيران الرياض محتوى وخدمات تفاعلية مصممه بشكل شخصي للضيوف.
وتهدف خطة الطيران الطموحة في المملكة العربية السعودية إلى خدمة 330 مليون مسافر جوي بحلول عام 2030، وزيادة طاقة الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، وتوسيع الربط الجوي إلى 250 وجهة. وتطمح شركة طيران الرياض إلى ربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030.
ويعتمد هذا الإعلان على تعاون طيران الرياض المستمر مع شركة IBM للخدمات الاستشارية والتي قد كشفت عن شراكتها في نوفمبر 2023 لبناء اساس تقني ورقمي متكامل الانظمة يمكّن شركة الطيران الرائدة على اعتماد أحدث التقنيات الرقمية وتقديم تجارب سفر سلسة واستثنائية لعملائها.
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