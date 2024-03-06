مجموعة كيان وهيلتون تفتتحان أول هامبتون من هيلتون في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Weber Shandwick) المملكة العربية السعودية، الرياض – 6 مارس 2024: أعلنت مجموعة كيان، بالشراكة مع هيلتون، عن افتتاح أول فندق هامبتون من هيلتون في المملكة العربية السعودية.
يهدف فندق هامبتون باي هيلتون شارما الذي يضم 201 غرفة، إلى منح الضيوف إقامة استثنائية تبرز القيم الجوهرية للعلامة من خلال الغرف ذات التصميم الأنيق والخدمة الموثوقة والراحة المتناهية، إلى جانب وجبة الإفطار المجانية ومركز اللياقة المجهز بالكامل.
واكتمل المشروع في فترة تزيد قليلاً عن 12 شهرًا، مما يدل على التعاون الاستثنائي بين الشركاء لدعم الطلب المتزايد على خيارات الإقامة ذات القيمة العالية. وبافتتاح فندق هامبتون من هيلتون شرما، فإنه يتيح وجهة مثالية للمشاركين والشركاء الذين يزورون هذه المنطقة الجديدة. فهو يقع على على بُعد 20 دقيقة من مطار نيوم باي، وساعتين من المطار الرئيسي لمحافظة تبوك. ويتمتع الفندق بتصميم مستدام ومرن، كما يستخدم الأنظمة الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة.
في تعليقه على الأمر قال أحمد الحاطي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان: "يسعدنا افتتاح فندق هامبتون من هيلتون شرما، ونفخر بشراكتنا الناجحة مع هيلتون. ونؤمن بأن معرفتنا المشتركة ستسهم في توفير تجربة فندقية استثنائية وتلبية الطلب المتزايد."
من جانبها قالت بولين ويلسون، نائب الرئيس لعمليات الخدمة المركزة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: "سررنا للغاية بافتتاح أول فنادق علامة هامبتون من هيلتون في المملكة العربية السعودية، والذي يجسد نمو محفظتنا من فنادق الخدمات المركزة في المملكة والمنطقة بأكملها، مدعوماً بالطلب المستمر على خيارات الإقامة ذات الجودة والقيمة العالية، ونتطلع إلى استقبال ضيوفنا في الفندق بينما نواصل مواءمة خدماتنا مع أهداف المشروع الريادي في مجال الاستدامة والتقنية والاتصال."
ينضم فندق هامبتون من هيلتون شرما إلى 18 فندقًا تديرها هيلتون في المملكة حاليًا، بينما تخطط لإقامة 60 فندقًا جديدًا. كما إن الفندق عضو في برنامج هيلتون اونرز – برنامج المكافآت والولاء للأعضاء الدائمين في 22 علامة تجارية تحت مظلة هيلتون. يمكن للضيوف الذين يحجزون إقامتهم مباشرة الاستفادة من المزايا الفورية، مثل خيارات الدفع المرنة التي تدمج بين النقود والنقاط عند حجز الإقامة، والخصومات الحصرية للأعضاء، واتصال الإنترنت اللاسلكي المجاني، وتطبيق هيلتون أونرز للهواتف المحمولة.
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