صن موني سولار جروب تؤسس شراكة مع شبكة بروتوكول ديوني لتعزيز عمليات ترميز الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Absolute Communications ) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 06 مارس 2024 - يسرّ صن موني سولار جروب، التي تدير أكبر برنامج للطاقة الشمسية المجتمعية في العالم، الإعلان عن شراكة تعاونية مع شبكة بروتوكول ديوني، وهو اسم ناشئ في مجال تقنية البلوكشين يركز على الطاقة المتجددة. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام لكلتا الشركتين، بهدف استكشاف إمكانيات الترميز في مجال الطاقة الخضراء.
يتمثل محور هذه الشراكة في نشر إمكانية استخدام رموز إس دي بي إن (SDBN) التابعة لصن موني سولار جروب على الطبقة الأولى في سلسة البلوكشين للعملة الرقمية "أوديسي" لشبكة بروتوكول ديوني. وتعتبر رموز إس دي بي إن (SDBN)، التي تستند إلى قدرات إنتاج الطاقة الشمسية المتنامية لصن موني سولار جروب، فرصة للمستثمرين لوضع أموالهم في أصل ملموس ودائم. وتساهم هذه الرموز ليس فقط في إنشاء ثروة لحائزيها من خلال توزيعات شهرية، ولكنها تمنح المستخدمين الوصول الفوري إلى بيانات وتحليلات شاملة، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. كما أن هذه الرموز مدعومة ببنية تحتية قوية ونظام ضامن موثوق، وتحمل هذه العملات المشفرة المدعومة بالأصول الرقمية- رموز إس دي بي إن (SDBN)- وعدًا كبيرًا بالتوسع والربحية.
يمكن أن تؤدي هذه الشراكة إلى تحول كبير في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال توحيد أصول ترميز الطاقة النظيفة على منصة بلوكشين وهي منصة وحيدة وآمنة وفعّالة. ومن خلال استخدام تقنية البلوكشين المتقدمة لدى شبكة بروتوكول ديوني، ستساهم المرحلة الأولية للشراكة في إمكانية تقديم الرموز المميزة المربوطة لمشاريع الترميز الحالية لصن موني سولار جروب. وتتضمن الاستراتيجية الطويلة الأمد لهذه الشراكة استكشاف مشاريع متخصصة لترميز الطاقة الشمسية على منصة البلوكشين بالعملة الرقمية "أوديسي".
قال زولتان رينديس، الرئيس التنفيذي للتسويق والشريك في صن موني سولار جروب: " إن صن موني سولار جروب مُكرسة لاستكشاف وسائل جديد لتسهيل الوصول للطاقة الشمسية وأن تكون أكثر ربحية. وتمثل شراكتنا مع شبكة بروتوكول ديوني فرصة واعدة للاستفادة من تقنية البلوكشين للطاقة النظيفة المتقدمة واستكشاف إمكانيات رموز إس دي بي إن (SDBN) لدينا. كما أننا متحمسون للفوائد التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة لعملائنا ولقطاع الطاقة المتجددة بشكل عام".
أما عن الجانب الآخر من هذه الشراكة تتمثل في أن تكون هذا الشراكة فرصة لصن موني سولار جروب بأن تكون جهة التحقق المحتملة من صحة المعاملات على منصة البلوكشين لشبكة بروتوكول ديوني. ومن خلال برنامج أوريون للتحقق من صحة معاملات الطاقة المتجددة لشبكة بروتوكول ديوني، قد تكون صن موني سولار جروب قادرة على استخدام محطاتها الشمسية الحالية لتعزيز قدرة الطاقة الخضراء المستخدمة في سلسة البلوكشين بالعملة الرقمية "أوديسي". وهذا يتماشى مع التزام كلتا الشركتين بتعزيز الحلول المستدامة بشكل حقيقي.
وأضاف ممثل شبكة بروتوكول ديوني: "تمثل الشراكة مع صن موني سولار جروب فرصةً رائعة بالنسبة لشبكة بروتوكول ديوني. ومن خلال الجمع بين معرفتنا بتقنية البلوكشين وموارد الطاقة الشمسية التي تمتلكها صن موني سولار جروب، بالإضافة إلى نهجها المبتكر، نأمل في استكشاف طرق جديدة لإنتاج ونقل واستهلاك الطاقة النظيفة".
تشتهر صن موني سولار جروب بإدارة أكبر برنامج للطاقة الشمسية المجتمعية في العالم، وتشغيل محطات للطاقة الشمسية، وتقديم رموز خاصة بها للطاقة النظيفة مدعومة بالأصول، وهي رموز إس دي بي إن1 (SDBN1)، رموز إس دي بي إن2 (SDBN2)، رموز إس دي بي إن3 (SDBN3). وعلاوة على ذلك، فقد كشفوا مؤخرا عن تقنية إعادة تدوير الإطارات الخالية من الانبعاثات، مما يؤكد التزامهم بالاستدامة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين صن موني سولار جروب وشبكة بروتوكول ديوني خطوة متفائلة نحو تعزيز تبني الطاقة المتجددة والاستثمار فيها من خلال تقنية البلوكشين.
نبذة عن صن موني سولار جروب:
تأسست صن موني سولار جروب في عام 2013. وتعد صن موني سولار جروب عبارة عن مجموعة من الشركات الدولية التي تقوم ببناء وتشغيل واستحواذ محطات توليد الطاقة الشمسية في وسط وشرق أوروبا الوسطى. ويقع مقر صن موني سولار جروب في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتحتوي المجموعة على مكاتب في ألمانيا وهنغاريا وسنغافورة، بالإضافة إلى وجود مكاتب شريكة في آسيا والأميركتين.
تدير المجموعة برنامجًا عالميًا للطاقة الشمسية المجتمعية يضم بالفعل 50 ألف عميل من 60 دولة. ويوفر برنامج الطاقة الشمسية المجتمعية فرصة استثمارية في مجال الطاقة الشمسية للمستثمرين في القطاع الخاص الصغار منذ عام 2013. كما قامت المجموعة بتنسيق بناء محطات للطاقة الشمسية لصالح جهات خارجية ولديها خبرة في مجال التجارة أيضًا.
أطلقت صن موني سولار جروب فرصة استثمارية جديدة في عام 2019 وهي مشروع سميتس، حيث باعت أسهم ممتازة في محطات الطاقة الشمسية للمستثمرين في القطاع الخاص. وأظهر نجاح هذا المشروع للمجموعة أن هناك فرصة أكبر يمكن أن تشمل المستثمرين المتوسطين والكبار. وفي عام 2022، أطلقت صن موني سولار جروب حلول الترميز الخاصة بها مع رموز العملات المشفرة المدعومة بالأصول. كما تمتلك المجموعة التي تضع المستقبل نصب عينيها حاليًا رمزين، وهما إس دي بي إن1 (SDBN1) وإس دي بي إن2 (SDBN2)، مع خطط للتوسع في تقديم المزيد من فرص الاستثمار هذه للمستثمرين في القطاع الخاص في المستقبل.
MENAFN06032024007607016356ID1107942491