فعاليات ومبادرات متنوعة تنظمها جامعة الإمارات خلال "شهر القراءة 2024"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة برنامج فعالياتها ومبادراتها لشهر القراءة، والتي تتماشى مع احتفاء دولة الإمارات في كل عام بالقراءة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدّد شهر مارس شهراً وطنياً من كل عام للقراءة، بهدف تعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة، وتكثيف المبادرات والبرامج المشجعة على القراءة.
وتشتمل فعاليات جامعة الإمارات في شهر القراءة 2024 على العديد من المحاضرات، والمسابقات، والندوات، والحوارات والمعارض، إضافة إلى زيارات ميدانية تثقيفة يُشارك فيها طلابُ الجامعة لكل من: طلاب المدارس وأولياء الأمور والموظفين، بهدف تسليط الضوء على أهمية القراءة في حياة الجميع، وتحفيزهم على المُشاركّة الفعّالة على المدى البعيد في مسيرة التطوير والتنمية، والارتقاء بمُنجزات الدولة إلى المستويات العالمية.
وتتضمّن فعاليات الجامعة في شهر القراءة 2024، العديد من الجلسات الحوارية الهادفة إلى تعزيز التواصل بين فئات المجتمع عبر القراءة،مثل الجلسة الحوارية " الكتب التي ينبغي أن نقرأها للأطفال وأصحاب الهمم : الموضوعات، الأساليب، والأهداف"
وشارك في الجلسة الدكتور أشرف مصطفى - محاضر بقسم التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بكلية التربية، ومؤلفة قصص الأطفال الأستاذة نادية النجار، وكل من الأستاذة زوينة مرهون، والأستاذة ملاك نواف من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، والأستاذ محمد عوض من مركز هِمم الجود للرعاية والتأهيل، والطالب غيث الغفلي من قسم التربية الخاصة، حيث تأتي هذه الفعالية من أجل تسليط الضوء على أهمية القراءة، ومناقشة الخطط والبرامج والاستراتيجيات المطروحة للطلبة من أصحاب الهمم، لمواكبة الحدث وتنمية المهارات والقدرات لديهم في مجال القراءة.
كما ونظّمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية محاضرة حول "استخدام حركات العين في العمليات المعرفية في القراءة" قدمها الدكتور كيفن باترسون- أستاذ علم النفس التجريبي وعميد كلية علم النفس وعلوم البصريات بجامعة ليستر البريطانية- تطرّق فيها إلى طرق استخدام أجهزة تتبع العين لفهم العمليات الإدراكية المتعلقة بالقراءة، واستعرض الدراسات التي أجريت على لغات متعددة، بما في ذلك العربية والصينية والإنجليزية، لتحديد العمليات الإدراكية التي تُعدّ عالمية، وكيفية الاستفادة من هذا النهج في فهم تطور التمكن اللغوي والقدرة على القراءة.
MENAFN06032024003390011655ID1107942478
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.