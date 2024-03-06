التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة تطرح "هونشي HS3" 2024 الجديدة كلياً في السوق السعودي.

(MENAFN
- Global Advertising) كشفت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، الوكيل الرسمي والمعتمد لسيارات " هونشي" في المملكة العربية السعودية، عن أحدث طراز من سيارات هونشي " HS3 " SUV الفاخرة والجديدة كلياً، لتكون أحدث سيارات العلامة الصينية الفاخرة متوسطة الحجم متعددة الاستخدامات في السوق السعودي، وخلال الحفل المميز الذي أقيم بفندق فيرمونت الرياض، بحضور السيد تشاو ليمين مدير عام مبيعات هونشي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة هونشي، ومسؤولي التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، وعدد كبير من كبار الشخصيات وسيدات المجتمع، ومؤثري التواصل الاجتماعي والإعلاميين المتخصصين في قطاع السيارات، أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة عن وصول "هونشي SH3 " 2024 ، والتي تتميز بمجموعة من التجهيزات والتكنولوجيا والفخامة والكثير من التفاصيل التي تأسر القلوب وهو ما يؤهلها وفقاً لخبراء السيارات للمنافسة وبقوة في سوق الفئة المدمجة الفاخرة من السيارات، والتي تم تصميمها وتطويرها HS3 تحت إشراف "چيلس تايلور"، مصمم سيارة رولز رويس كولينان سابقاً، ورئيس قسم التصميم في هونشي منذ عام ٢٠١٨. وهو ما يجعلها تحفة فنية فريدة واختيارًا مثاليًا للشباب ورجال الاعمال والعائلات، وعشاق المغامرات، والفن، والإبداع، لتكون أحدث سيارات العلامة الصينية داخل صالات عرض التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة.
وبهذه المناسبة قدم السيد جيسون بلاين مدير عام علامة هونشي في شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة: الشكر والتقدير لجميع من شارك الشركة احتفالها بوصول سيارة HS3 التي تعكس اسم هونشي من خلال ما تقدمه من خبرة هندسية عريقة ترسي معايير الفخامة في عالم السيارات.
وقال: "نحن سعداء بطرح سيارة هونشي HS3 2024 في السوق السعودي لتلبية تطلعات عملائنا الباحثين عن الفخامة في عالم السيارات الفاخرة، وأود في هذه المناسبة أن أشكر شركائنا "شركة هونشي " على ثقتهم في السوق السعودي وشركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة"، وهي خطوة تؤكد قوة وأهمية سوق السيارات السعودي لشركة هونشي، وحرص الشركة على طرح أحدث طرازات هونشي في السوق السعودي كأهم سوق لها في الشرق الأوسط.
وأضاف قائلاً: تصنع التكنولوجيا في هونشي HS3 تناغماً فريداً من نوعه بين العنصر البشري والعالم الخارجي المحيط به، وذلك من خلال التقنيات المتطورة التي تركز على الركاب وتوفر الاستجابة لمتطلبات السائق والركاب بصورة استباقية لتسهّل تجربة القيادة وترفع من مستويات الترفيه خلالها، كما تقدم أحدث الابتكارات وأعلى مستويات الأمان والراحة والرفاهية، وهو ما يؤهلها لأن تتصدر ساحات المنافسة بميزات تقنية ذكية ترتقي بتجربة القيادة بفضل التكنولوجيا المتطورة، ويجعلها قادرة على أن تكون معيارًا جديدًا في فئتها.
وأكد السيد بلاين: " أن السوق السعودي يمثل أهمية خاصة لشركة هونشي ويُعد من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: إن طرح هونشي HS3 2024 في السوق السعودي دليل على اهتمامنا بعملائنا في المملكة العربية السعودية، وبالنيابة عن فريق هونشي أود أن أشكر شركائنا في المملكة " التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة " على النتائج البيعية التي فاقت التوقعات، لقد أظهر الجميع تفانياً والتزاماً كبيراً باستراتيجية هونشي، وهذه النتائج تتحقق بفضل قوة السوق السعودي والخبرة التي تتمتع بها التوكيلات والتي تمتد لأكثر من 70 عاما، حيث أكدت أنها الشريك الأفضل لتمثيل علامة هونشي في السعودية.
واضاف قائلاً: مع طرح" HS3 2024 " الفخمة في صالات العرض في السعودية فإنني أتوقع تحقيق مبيعات أكبر خلال هذا العام، ونحن سعداء بهذا الحجم الرائع من الاستثمار والاهتمام من قبل شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، ونتوقع تحقيق المزيد من المبيعات في أسواق المملكة.
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