اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين لمؤسسة العطية لعام 2024 يناقش مستقبل التحول إلى الطاقة النظيفة

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليون في قطاع الطاقة، تم مناقشة العقبات التي تواجه التحول إلى الطاقة النظيفة وصولاً لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن، وذلك ضمن أحدث لقاءات "المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين" الذي عقدته مؤسسة العطية في السادس من مارس الجاري في الدوحة تحت عنوان " عقبات وفرص الانتقال إلى الطاقة النظيفة ".
وشارك في اللقاء كل من الدكتور باتريك آلان وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة دانة غاز (Dana Gas Group)، وجوناثان شوبلي، المدير التنفيذي لــ (Climate Impact Partners)، وفرانك ووترز، نائب الرئيس الأول في شركة صناعات ريلاينس المحدودة (Reliance Industries Limited)، ورولان رويش، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
وتناولت المناقشات الاليات المختلفة للحد من التأثير البيئي لاستهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وطرق معالجة مخاطر التغير المناخي، بالإضافة إلى ما تم التوصل اليه خلال "مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي الثامن والعشرون " الذي عقد في دولة الامارات العربية المتحدة.
والجدير بالذكر بأن "إتفاق الإمارات"، الذي توافقت عليه الدول المشاركة في مؤتمر الاطراف الثامن والعشرون قد شكل إطاراً يشمل العديد من جوانب التحول للطاقة النظيفة. والتي يمكن تلخيصها في الانتقال من استخدام كافة انواع الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ومضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، والتأكيد على دور الوقود الانتقالي في تسهيل عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع تطوير التقنيات منخفضة الانبعاثات بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون وتقنيات إلتقاط واحتجاز الكربون.
وشكل ما يسمى "معضلة الطاقة الثلاثية" أساساً للحوار بين الخبراء وصناع القرار خلال اللقاء. وتتألف المعضلة من ثلاث ركائز: الاستدامة التي تنطوي على إزالة الكربون من الطاقة، وأمن الطاقة الذي يسعى إلى ضمان امدادات موثوقة من الطاقة، وضمان القدرة على تحمل المستهلكين تكاليف الطاقة.
وناقش الضيوف تأثير التوترات السياسية حول العالم على كفاءة سلاسل التوريد التي أدت إلى تضخم تكاليف المشاريع في الوقت الذي عمدت إليه البنوك المركزية الى رفع أسعار الفائدة، ما أثر بشكل سلبي على اقتصاديات المشاريع.
وفي معرض حديثه خلال اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين، قال سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر: "إنه لمن دواعي سروري أستضافة لقاء المائدة المستديرة الأول لعام 2024، والاستماع إلى رؤى قيمة من الممشاركين والخبراء، وأردف سعادته قائلاً "نجد انفسنا نقف اليوم امام مفترق طرق، حيث يشكل "إتفاق الإمارات" منارة نحو مستقبل صافي انبعاثات صفري. وعلى الرغم من ذلك، فإن معضلة الطاقة الثلاثية تفرض علينا مواجهة الحقائق القاسية المتمثلة في اضطرابات سلاسل التوريد، والطلب المتزايد على الطاقة والمعادن النادرة".
لمواكبة آخر أخبار المؤسسة ومعرفة المزيد عن صناعة الطاقة، يمكن زيارة موقع المؤسسة على الإنترنت () أو متابعتها على TwitterAlAttiyahFndn.
إعداد: مؤسسة العطية.
MENAFN06032024006131013331ID1107942464
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.