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الاتحاد الأوروبي: نعمل على فتح ممر إغاثة بحري لدعم غزة عبر قبرص

3/6/2024 7:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فتح ممر إغاثة محتمل عبر جزيرة قبرص في البحر المتوسط لدعم سكان غزة.


وأضاف المتحدث في إفادة صحفية "تتركز جهودنا على التأكد من قدرتنا على تقديم المساعدة للفلسطينيين... نتمنى جميعا أن يُفتح هذا الممر قريبا جدا".

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