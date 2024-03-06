الاتحاد الأوروبي: نعمل على فتح ممر إغاثة بحري لدعم غزة عبر قبرص

الاتحاد الأوروبي: نعمل على فتح ممر إغاثة بحري لدعم غزة عبر قبرص
التاريخ
3/6/2024 7:09:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فتح ممر إغاثة محتمل عبر جزيرة قبرص في البحر المتوسط لدعم سكان غزة.
وأضاف المتحدث في إفادة صحفية "تتركز جهودنا على التأكد من قدرتنا على تقديم المساعدة للفلسطينيين... نتمنى جميعا أن يُفتح هذا الممر قريبا جدا".
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