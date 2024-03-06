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أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

3/6/2024 7:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال موقع أكسيوس الأميركي إن نوابا ديمقراطيين أبلغوا الرئيس جو بايدن بأن غزو إسرائيل مدينة رفح جنوب قطاع غزة ينتهك مطلبه باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية وفقا للقانون الدولي.


وأعرب أكثر من 30 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب في رسالة إلى بايدن عن مخاوفهم من أن يؤدي غزو المدينة -التي تضم أكثر من مليون نازح فلسطيني- إلى كارثة إنسانية.


كما طالبوا الإدارة الأميركية باستخدام كل أداة تحت تصرفها، لضمان أن جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية يخضعون للقانون الدولي الإنساني.


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