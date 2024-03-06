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الاحتلال يجرف أرضا ويهدم جدارا في بلدة سلوان

3/6/2024 7:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جدارا استناديا وجرفت أرضا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال جرفت أرضا وهدمت جدارا لعائلة برقان في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، كما نصبت كاميرات مراقبة.













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