الاحتلال يجرف أرضا ويهدم جدارا في بلدة سلوان

الاحتلال يجرف أرضا ويهدم جدارا في بلدة سلوان
التاريخ
3/6/2024 7:09:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جدارا استناديا وجرفت أرضا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال جرفت أرضا وهدمت جدارا لعائلة برقان في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، كما نصبت كاميرات مراقبة.
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