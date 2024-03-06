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أطعمة تساهم في إنقاص الوزن بنفس فعالية أدوية التخسيس

3/6/2024 6:50:44 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف أستاذ الطب المساعد في كلية العلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة وطبيب التغذية الدكتور نيل بارنارد، أن بعض الأطعمة النباتية تساهم في عملية فقدان الوزن بنفس فعالية أدوية التخسيس وبدون آثار جانبية، مبيّنا أن أفضل حل للوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه هو اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدهون يستبعد المنتجات الحيوانية.
وقال إنه مع كون السمنة وزيادة الوزن من أهم المخاوف الصحية، فإن المزيد من الناس يبحثون عن علاجات سهلة وفعالة وطرق دائمة لإنقاص الوزن.
ووفقا لموقع "south china morning post" قال بارنارد، في كتابه الجديد "the power foods diet "، أن الأطعمة التي تساهم في إنقاص الوزن لها 3 صفات رئيسية:
1- تعمل على تقليل الشهية، مما يجعلك تشعر بالشبع بالرغم من تناول سعرات حرارية أقل بكثير.
2- تعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي بحيث تحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع لساعات بعد كل وجبة.
3- تحبس السعرات الحرارية في الجهاز الهضمي وتنقلها مع النفايات الأخرى قبل أن يتمكن الجسم من امتصاصها.
ومن أمثلة هذه الأطعمة ما يلي:
-التوت، مثل التوت الأزرق، والفراولة، والتوت وغيرها.
- البطيخ
-الخضراوات الخضراء مثل البروكلي والهليون والسبانخ.
-الفواكه الحمضية، بما في ذلك البرتقال والليمون والجريب فروت.
-البقوليات، مثل الفول والبازلاء والعدس، ومنتجات الصويا.
وأوضح بارنارد أن الأبحاث وجدت كذكل آثارًا لإنقاص الوزن من القرفة والزنجبيل والفلفل الحار.
وأضاف إن الأطعمة النباتية التي توفر الكربوهيدرات الصحية والبروتين مع القليل من الدهون تميل إلى زيادة حرق السعرات الحرارية لمدة ثلاث ساعات أو أكثر بعد كل وجبة.
وقال: "وفقًا لدراساتنا البحثية، فإن الأشخاص الذين يركزون على هذه الأطعمة ويتجنبون المنتجات المشتقة من الحيوانات والزيوت المضافة، سيزيد لديهم حرق السعرات الحرارية بشكل ملحوظ بعد كل وجبة".
حيث أن الأطعمة القوية، المليئة بالألياف الغذائية والمواد المغذية، تقوم بالعمل نيابة عنك بدلًا من خفض تناولك للطعام بشكل كبير أو دفع نفسك لممارسة الرياضة، يمكنك تقليل الوزن الزائد بشكل طبيعي عن طريق ملء طبقك بهذه الأطعمة.
كما أوصى بارنارد بتجربة هذا النظام الغذائي على المدى القصير – على سبيل المثال، 3 أسابيع من المفترض أن يمنحك ذلك وقتًا كافيًا للتعود على طريقة تناول الطعام هذه ورؤية نتائج فقدان الوزن.
ونوه بارنارد على وجود خطأ آخر وهو تجنب الكربوهيدرات، حيث قال أن الأطعمة النشوية أو الحلوة هي مصادر طبيعية وصحية للجلوكوز، وتعد المزود الأفضل بالطاقة للجسم .
حيث أن الأطعمة مثل الأرز والمعكرونة والبطاطس توف الطاقة، بالإضافة لكونها منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي، حيث تحتوي على أربع سعرات حرارية فقط لكل جرام مقارنة بتسعة سعرات حرارية للدهون، وعليه فإن هذه الأطعمة لا تسبب السمنة بحد ذاتها، إنما في حين دمجها مع اللحم أو الشوربة أو الزبدة أو الدهون الأخرى.
كما أن المكسرات والأفوكادو تعتبرصحية أيضًا، لأنها لا تحتوي على الكوليسترول وقليل من الدهون المشبعة (نوع الدهون التي ترفع نسبة الكوليسترول إنها أكثر صحة من اللحوم والأسماك والدواجن والجبن.
ويحذر بارنارد من الحرمان الشديد من السعرات الحرارية عند اتباع نمط غذائي لإنقاص الوزن لأن ذلك قد يؤدي لفشل في الاستمرار في اتباع هذا النمط، إضافة إلى اكتساب نفس الوزن أو أكثر عند التوقف عن اتباع هذا النظام.

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