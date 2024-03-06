افتتاح المعرض التشكيلي للمواهب الواعدة بالمجاردة

(MENAFN
- Al Watan) افتتح محافظ محافظة المجاردة ناصر مفرح العسيري المعرض التشكيلي للمواهب الواعدة الذي نظمته غرفة أبها فرع محافظة المجاردة بالتعاون مع فرع الغرفة بالنماص ، بمركز الحي بالمحافظة والذي استمر لمدة يومين، بحضور مدير مكتب التعليم أحمد الشريف و عدد من المهتمين بالفن التشكيلي والمنظمين.
وقد تضمنت فعاليات المعرض فيلماً وثائقياً ثم جولة في أقسامه المختلفة حيث استمع الجميع لشرح الأعمال المعروضة ،هذا ويضم المعرض أكثر 30 فنانة موهوبة جميعها تحكي حقبة من زمن التأسيس وتجسد حكاية وطن .
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