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افتتاح المعرض التشكيلي للمواهب الواعدة بالمجاردة

3/6/2024 6:50:43 AM
(MENAFN- Al Watan) افتتح محافظ محافظة المجاردة ناصر مفرح العسيري المعرض التشكيلي للمواهب الواعدة الذي نظمته غرفة أبها فرع محافظة المجاردة بالتعاون مع فرع الغرفة بالنماص ، بمركز الحي بالمحافظة والذي استمر لمدة يومين، بحضور مدير مكتب التعليم أحمد الشريف و عدد من المهتمين بالفن التشكيلي والمنظمين.
وقد تضمنت فعاليات المعرض فيلماً وثائقياً ثم جولة في أقسامه المختلفة حيث استمع الجميع لشرح الأعمال المعروضة ،هذا ويضم المعرض أكثر 30 فنانة موهوبة جميعها تحكي حقبة من زمن التأسيس وتجسد حكاية وطن .

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