زين السعودية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة

MENAFN - Al Watan) في إطار إستراتيجيتها لتمكين شابات وشباب المملكة رقمياً، وتطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية السعودي بكفاءاتٍ وطنية، وقّعت شركة زين السعودية مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة للتعاون في مجال تطوير المهارات الرقمية والتدريب على رأس العمل. وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مشاركة "زين السعودية" في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض LEAP التقني الدولي الذي استضافته العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م.

وبموجب هذا التعاون، ستقوم "زين السعودية" بتنظيم دوراتٍ تدريبية لطلاب وطالبات جامعة اليمامة، كما ستوفر لهم فرصة التدريب على رأس العمل لدعمهم في اكتساب المهارات الوظيفية التي تمكّنهم من تكوين نواة صلبة لحياةٍ مهنيةٍ ناجحة في المستقبل، ويعزز دورهم في المساهمة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، كما ستقدم جامعة اليمامة برامج تدريب لموظفين زين السعودية لتطوير المهارات القيادية بالإضافة الى برامج دراسات عليا وتنفيذية.

وتعليقاً على هذا التعاون، قالت نائبة الرئيس للموارد البشرية في "زين السعودية" لولوة النويصر: "نجحنا في زين السعودية بتطوير منظومةٍ متكاملة للتدريب والتطوير، بهدف بناء كفاءاتٍ وطنية قادرة على قيادة انتقال مملكتنا نحو جيلٍ رقمي جديد وضمان مستقبل الابتكار واستدامته. ومن أبرز ما يميّز هذه المنظومة أنَّها ترتكز إلى تحالفاتٍ إستراتيجية مع شركائنا في التنمية والتطوير في الوطن، بما يقود إلى تعظيم القيمة وتحقيق أثر أكبر على كافة المستويات وبما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً لناحية تنمية القدرات البشرية".

وتجدر الإشارة إلى أنَّ "زين السعودية" كانت فازت مؤخراً بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما تعمل على إنجاز تدريب 50 ألف من القوى العاملة الوطنية، من خلال تعاونها مع وزارة الموارد البشرية في إطار الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد". وقد نفذت سابقاً العديد من مبادرات التدريب والتطوير، من خلال مجموعةٍمتنوعة من الدورات والبرامج التدريبية في قطاع التقنية والاتصالات