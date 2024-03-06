زين السعودية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة

(MENAFN
- Al Watan) في إطار إستراتيجيتها لتمكين شابات وشباب المملكة رقمياً، وتطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية السعودي بكفاءاتٍ وطنية، وقّعت شركة زين السعودية مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة للتعاون في مجال تطوير المهارات الرقمية والتدريب على رأس العمل. وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مشاركة "زين السعودية" في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض LEAP التقني الدولي الذي استضافته العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م.
وبموجب هذا التعاون، ستقوم "زين السعودية" بتنظيم دوراتٍ تدريبية لطلاب وطالبات جامعة اليمامة، كما ستوفر لهم فرصة التدريب على رأس العمل لدعمهم في اكتساب المهارات الوظيفية التي تمكّنهم من تكوين نواة صلبة لحياةٍ مهنيةٍ ناجحة في المستقبل، ويعزز دورهم في المساهمة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، كما ستقدم جامعة اليمامة برامج تدريب لموظفين زين السعودية لتطوير المهارات القيادية بالإضافة الى برامج دراسات عليا وتنفيذية.
وتعليقاً على هذا التعاون، قالت نائبة الرئيس للموارد البشرية في "زين السعودية" لولوة النويصر: "نجحنا في زين السعودية بتطوير منظومةٍ متكاملة للتدريب والتطوير، بهدف بناء كفاءاتٍ وطنية قادرة على قيادة انتقال مملكتنا نحو جيلٍ رقمي جديد وضمان مستقبل الابتكار واستدامته. ومن أبرز ما يميّز هذه المنظومة أنَّها ترتكز إلى تحالفاتٍ إستراتيجية مع شركائنا في التنمية والتطوير في الوطن، بما يقود إلى تعظيم القيمة وتحقيق أثر أكبر على كافة المستويات وبما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً لناحية تنمية القدرات البشرية".
وتجدر الإشارة إلى أنَّ "زين السعودية" كانت فازت مؤخراً بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما تعمل على إنجاز تدريب 50 ألف من القوى العاملة الوطنية، من خلال تعاونها مع وزارة الموارد البشرية في إطار الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد". وقد نفذت سابقاً العديد من مبادرات التدريب والتطوير، من خلال مجموعةٍمتنوعة من الدورات والبرامج التدريبية في قطاع التقنية والاتصالات
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