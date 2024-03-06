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التعليم تعلن مواعيد التقديم على الترقيات للمراتب 13 فما دون

3/6/2024 6:50:43 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التعليم اليوم عن مواعيد التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف الإدارية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، للمراتب 13 فما دون.
وحدّدت الوزارة فترة التقديم على الترقيات للمراتب العاشرة فما دون من 22 رمضان إلى 12 شوال 1445هـ، على أن يكون التقديم للمراتب 11و12و13 خلال الفترة 15-21 شوال المقبل، وذلك من خلال منصة (مسار) الإلكترونية.
وأكدت وزارة التعليم أن الترقيات الوظيفية لمنسوبيها تأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها لتعزيز الأداء الوظيفي والارتقاء بالمسيرة المهنية للموظفين والموظفات؛ بما يسهم في رفع كفاءة العمل ويحقق أهداف المنظومة التعليمية.
وأوضحت التعليم أن الترقيات الإدارية لمنسوبيها تراعي تحقيق العدالة، وتتم وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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